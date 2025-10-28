Jesús Barco dedicó emotivo mensaje a su hija en medio de complicada situación con Melissa Klug

Aunque el futbolista Jesús Barco no la pasa bien a nivel profesional ni en el amor, no dudó en expresarle su cariño a su pequeña hija.
Jesús Barco enfrenta una complicada situación. Tras las imágenes difundidas por ‘Magaly TV, La Firme’ en donde se le vio disfrutando de un día de piscina y cervezas junto a unas “amigas”, el futbolista no solo perdió su trabajo en el club Alianza Universidad de Huánuco, sino que su pareja Melissa Klug decidió terminar la relación. Ante ello, el chalaco ha intentado refugiarse en su pequeña hija.
Jesús Barco dedica mensaje a su hija
Este martes 28 de octubre, Jesús Barco compartió a través de sus historias de Instagram un tierno mensaje dedicado a su hija Cayetana, recordando uno de los momentos más dulces de su paternidad. El futbolista publicó una fotografía de cuando la pequeña tenía apenas 11 meses.
PUEDES VER: Jefferson Farfán y su extravagante celebración de cumpleaños con Xiomy y sus hijos en Miami
“Gracias por llegar a nuestras vidas, tu último cumple mes, te amo hasta el fin del mundo, mi amor”, había escrito Jesús Barco hace un año. En esta ocasión, el deportista decidió volver a compartir esa publicación y añadió una frase que enterneció a sus seguidores: “Y pensar que vas a cumplir 2 años, mi gordita”, mostrando cuánto ha crecido su hija y lo importante que es para él.
Esta publicación llega justo en medio de la crisis sentimental que Barco enfrenta con Melissa Klug, su pareja y madre de Cayetana. Cabe recordar que ambos se habrían separado hace unas semanas, tras difundirse rumores de una presunta infidelidad por parte del futbolista durante un viaje a Huánuco, donde fue visto junto a otros jugadores y dos mujeres desconocidas.
(Foto: Instagram)
PUEDES VER: Korina Rivadeneira reveló que enfrenta una complicada enfermedad desde hace cinco meses
Melissa Klug: así comunicó el fin de su relación con Jesús Barco
Hace unos días, con evidente tristeza y una voz entrecortada, Melissa Klug confirmó frente a las cámaras de ‘América Hoy’ que su relación con Jesús Barco llegó a su fin. La empresaria no pudo ocultar su malestar y reconoció que este momento ha sido muy duro para ella, pese a sus intentos por mantenerse fuerte ante la situación.
“Estamos atravesando una crisis de pareja, no sé cómo se vaya a resolver en el camino. Sí se puede, bien; si no, ni modo. La falta de comunicación y lo que hizo, es para pensar bien las cosas con cabeza fría”, declaró Melissa, dejando en claro que, por ahora, no ve posibilidades de reconciliación.
¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!