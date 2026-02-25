Josi Martínez cuadró a Valentino por agredir a joven que fue hospitalizada

Josi rechaza el accionar de Valentino, quien fue denunciado. (Foto: Esto es Guerra/ Valentino - TikTok)

El popular tiktoker aseguró que Valentino no debió agredir físicamente a la joven, quien fue hospitalizada por fracturas.

Valentino está en el 'ojo de la tormenta' luego de que el programa 'Q' Bochinche' difundiera imágenes en las que presuntamente agrede a una joven en los exteriores de una discoteca en Ventanilla.

El caso tomó mayor relevancia debido a que, días antes, el tiktoker había asegurado públicamente que él fue el agredido e incluso interpuso una denuncia primero. Sin embargo, familiares de la joven denunciaron que su versión no es 100% real y presentaron registros de cámaras de seguridad que contradicen su relato.

En las imágenes difundidas se observa cómo el influencer patea a la joven cuando esta se encuentra en el suelo y continúa forcejeando con ella. Además, según los denunciantes, Yomar no aparece involucrado en el altercado, lo que pondría en duda la versión inicial del creador de contenido.

Josi arremetió contra Valentino por agredir a una mujer

En medio de esta situación, su compañero de Esto es guerra, Josi Martínez, se pronunció sobre este acto de violencia. El influencer aseguró que jamás golpearía a una mujer y que no se puede justificar una agresión bajo ninguna circunstancia.

Aunque señaló que no se ha comunicado con Valentino, Josi le recomendó asumir su responsabilidad y ofrecer disculpas si corresponde. Horas después, el influencer rompió su silencio y se mantuvo firme en su versión de haber defendido a su hermano.

(Fuente: Q' Bochinche - Youtube)

Valentino reveló que intentó auxiliar a la joven por empatía e incluso aseguró que ofreció ayuda económica. Sin embargo, lanzó una frase que muchos interpretaron como indirecta: "Ahora le doy la razón a mi abuela y a mi mamá, porque en este medio no hay amigos ni aliados. Realmente hay gente muy mala en este mundo".