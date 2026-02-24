Laura Spoya lloró al reencontrase con Mario Irivarren y Gerardo Pe' tras fuerte accidente

Laura Spoya reapareció frente a cámaras y rompió en llanto tras su accidente. (Foto: La Manada)

Tras sufrir un fuerte accidente y ser operada de emergencia, Laura Spoya no pudo contener la emoción al reencontrarse con sus amigos de 'La Manada'.

Laura Spoya recibió en su casa a Mario Irivarren, Gerardo Pe y el equipo de La Manada, quienes decidieron visitarla tras el fuerte accidente automovilístico que sufrió hace algunos días. Recordemos que la conductora fue operada de emergencia tras empotrarse contra un muro de concreto.

Laura Spoya 'rompió en llanto' al ver a sus compañeros

Cuando los youtubers tocaron la puerta y Laura abrió, no pudo contener las lágrimas. Visiblemente emocionada, los abrazó y expresó cuánto los había extrañado durante este proceso de recuperación. "Me siento feliz de verlos, los he extrañado", dijo la influencer.

Durante la visita, la conductora mostró su silla de ruedas, a la que bautizó como el 'Lauramóvil'. Este vehículo será clave para que pueda trasladarse mientras continúa su rehabilitación.

Sin embargo, confesó entre risas que aún no sabe bien cómo utilizar su nueva movilidad "Me explicaron cómo funciona, pero estaba muy dopada, no sé cómo se usa, todavía no he salido de mi casa", comentó.

(Foto: La Manada/ YouTube)

Laura también dejó ver la plancha de metal que lleva en el tórax, la cual le brinda soporte para poder caminar tras la operación. Contó que ha perdido cinco kilos a raíz del accidente y el proceso médico.

"Tanto que me quejaba de haber engordado, ya no me volveré a quejar", señaló con humor, pese a las circunstancias. Además, reveló que utiliza parches para aliviar el dolor en la espalda y que sigue un tratamiento con pastillas.

Además, Laura Spoya presentó a su asistente del hogar, quien la apoya en las tareas domésticas durante su recuperación, y a Tefi, su soporte emocional en estos momentos difíciles. “Ella se dedica a echarse conmigo en mi cama a hacer absolutamente nada”, comentó entre risas.