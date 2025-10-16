Natalie Vértiz y su emoción al cumplir el sueño de su vida: estar presente en el Victoria’s Secret Fashion Show

El look de Natalie Vértiz en el Victoria’s Secret Fashion Show. Foto: Instagram

La modelo peruana Natalie Vértiz compartió su alegría al cumplir uno de sus mayores sueños dentro del mundo de la moda.

La modelo y conductora peruana Natalie Vértiz vivió un momento muy especial en su carrera profesional. El pasado 15 de octubre, la ex Miss Perú fue parte del tan esperado regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, que tuvo lugar en Nueva York. La también influencer no pudo ocultar su felicidad al cumplir uno de los sueños más grandes de su vida.

Natalie Vértiz cumplió su sueño en el Victoria’s Secret Fashion Show

A través de sus redes sociales, Natalie compartió con sus más de 4 millones de seguidores los detalles de su viaje a Estados Unidos. La modelo fue invitada especial de Victoria’s Secret, una de las marcas más icónicas del mundo de la moda, y no dudó en documentar cada momento de su experiencia en la Gran Manzana.

“I’m readyyyy! ¿Listos para acompañarme a cumplir un sueño más?”, escribió emocionada en su cuenta de Instagram, junto a una foto tomada desde su hotel en Manhattan, donde se preparaba para asistir al evento. Su publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitación por parte de sus fans y amigos del medio.

Desde temprano, Natalie Vértiz mostró el proceso de maquillaje y peinado que vivió antes del desfile, describiendo la jornada como “inolvidable”. La modelo peruana expresó su emoción por formar parte del regreso más esperado del mundo fashion, un espectáculo que no se realizaba de manera presencial desde antes de la pandemia.



(Fuente: Instagram)

PUEDES VER: Ex Miss Perú reveló que se convirtió en mamá y presentó a su bebé

El look de Natalie Vértiz en el Victoria’s Secret Fashion Show

Con un deslumbrante vestido plateado de lentejuelas, Natalie Vértiz hizo su gran entrada al Brooklyn Navy Yard de Nueva York, lugar donde se realizó el esperado desfile. La modelo fue trasladada en un carrito hasta el recinto, luciendo radiante y lista para disfrutar de una noche llena de moda, brillo y glamour.

Durante el evento, la ex Miss Perú compartió momentos con reconocidas figuras internacionales como la actriz mexicana Ailín Derbez, la cantante y Miss Chile Emilia Díez, y la modelo colombiana Adriana Álvarez.