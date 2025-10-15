Mayra Couto y su fuerte comentario contra Maju Mantilla por ‘besar de verdad’ a George Slebi en novela

Maju Mantilla y el actor colombiano George Slebi tuvieron un affaire en 2018, según Gustavo Salcedo. Foto: captura YouTube

La actriz Mayra Couto fue consultada sobre lo ocurrido entre Maju Mantilla y el actor colombiano George Slebi.

Desde hace unas semanas, la exreina de belleza Maju Mantilla se encuentra en el ojo tormenta. Su todavía esposo Gustavo Salcedo la acusó de haberlo engañado con el actor colombiano George Slebi. Ante ello, también se cuestionó el poco profesionalismo que habría tenido Maju al vincularse con su compañero en la novela ‘Te volveré a encontrar’. La popular actriz Mayra Couto fue consultada al respecto.

Mayra Couto: “Eso pasa cuando no estudias actuación”

Mayra Couto generó polémica al opinar sobre el romance clandestino entre Maju Mantilla y el actor colombiano George Slebi, afirmando que su relación habría traspasado los límites entre la ficción y la realidad. Según la actriz, este tipo de situaciones ocurren cuando no se tiene formación profesional en actuación.

“Eso pasa cuando no estudias actuación, porque te enseñan que los besos en la televisión no son reales. En la tele estás pendiente de la luz, de que te están mirando”, expresó Couto durante una entrevista en el programa Préndete.

La actriz también compartió una opinión personal para explicar su punto de vista: “A mi novio le he dicho ‘a ti te beso así, en la tele no son de verdad’. Hay que ordenar las cosas”, comentó, dejando en claro que para ella la actuación y la vida real deben mantenerse completamente separadas.



(Foto: Facebook)

¿Qué pasó entre Maju Mantilla y George Slebi?

En un audio difundido por ‘Magaly TV, La Firme’ se escucha a Gustavo Salcedo contar cómo descubrió la supuesta infidelidad de su esposa. El empresario narró al reportero de Magaly TV que obtuvo evidencias al revisar conversaciones, llamadas y fotografías que —según su versión— confirmarían el acercamiento entre Maju Mantilla y el actor colombiano.

Yo encontré un montón de chats porque ellos grababan todo el día. Yo tengo todas las llamadas, esto es con este pata George. ‘Gracias churro, pásalo rico en el mar, gracias lindo, váyanse a Barranco, corazón ¿qué puedo hacer?’”, relató Salcedo en exclusiva para el programa de Magaly Medina, dejando en evidencia su molestia por lo ocurrido. Además, el empresario afirmó tener imágenes comprometedoras que demostrarían el intercambio de fotos y mensajes entre su esposa y el actor.