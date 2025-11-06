Kendall Jenner celebró sus 30 años con impactantes fotografías

Kendall Jenner posa recostada en la arena. Foto: Instagram

La famosa modelo Kendall Jenner compartió imágenes inéditas que han causado revuelo en redes sociales.

Kendall Jenner, una de las integrantes más reconocidas del famoso clan Kardashian-Jenner, celebró su cumpleaños número 30 de una manera muy al estilo de una supermodelo: viajó a una isla privada, se rodeó de sus amigos más cercanos y protagonizó una sesión fotográfica que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Las deslumbrantes fotografías de Kendall Jenner

En su cuenta de Instagram, Kendall publicó varias imágenes en blanco y negro donde aparece completamente desnuda. En las fotos se puede ver una actitud segura, relajada y llena de confianza, lo que llamó la atención de millones de seguidores.

En una de las tomas, Kendall posa recostada en la arena sin la parte superior del bikini y solo cubierta por granos de arena. En otra imagen, aparece frente al espejo con una toalla atada a la cintura mientras toma selfies. Además, mostró distintos bikinis veraniegos en colores llamativos como rojo, verde y negro, resaltando su figura tonificada.

Las fotografías fueron realizadas por un destacado fotógrafo de moda. En menos de un día, la publicación superó los tres millones de “me gusta” y recibió miles de comentarios, tanto de fanáticos como de colegas y celebridades que destacaron su estilo y seguridad.





(Foto: Instagram)

Fotografías de Kendall Jenner causaron debate en redes

Como era de esperar, las fotos generaron debate en redes sociales. Hubo quienes celebraron la sesión como una expresión de empoderamiento y libertad, mientras que otros la consideraron demasiado provocativa. Aun así, la mayoría coincidió en que Kendall ha logrado consolidarse con una imagen propia y no solo como “la hermana de”.

Medios internacionales resaltaron esta publicación como una forma de mostrar una nueva etapa en la vida de la modelo. También señalaron que Kendall continúa fortaleciendo su carrera en la industria de la moda, donde ha participado en importantes campañas para marcas como Givenchy, Calvin Klein y Estée Lauder.