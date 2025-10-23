 Kim Kardashian dejó en shock a fans al revelar que sufrió un aneurisma cerebral

Kim Kardashian vuelve a hablar sobre los problemas de salud que ha enfrentado. Foto: Instagram

La empresaria y figura de la televisión Kim Kardashian sorprendió al revelar su diagnóstico médico en el estreno de la nueva temporada de su reality.

Las Kardashian llevan casi dos décadas mostrando su vida ante las cámaras y, aunque muchos piensan que ya no queda nada por revelar, siguen sorprendiendo a sus seguidores. En esta ocasión, fue Kim Kardashian, la figura más reconocida del clan, quien impactó al público al revelar que sufrió un aneurisma cerebral, una noticia que generó preocupación entre sus fanáticos.

Kim Kardashian sufrió aneurisma cerebral

Durante el adelanto de la nueva temporada de The Kardashians, Kim contó que fue diagnosticada con un aneurisma, algo que tomó por sorpresa incluso a su familia. La empresaria, de 45 años, explicó que los médicos le atribuyeron la causa al estrés acumulado de los últimos años, especialmente por las tensiones que vivió durante su divorcio con Kanye West.

El momento fue mostrado en un teaser emitido durante el estreno de la séptima temporada del reality en Hulu. En las imágenes, se ve a Kim recostada dentro de una máquina de resonancia magnética (MRI) mientras se somete a un chequeo médico, evidenciando la preocupación que sintió ante el diagnóstico.

Más adelante, se muestra una escena en la que Kim conversa con su hermana Kourtney, a quien le confiesa con voz temblorosa: “Había un pequeño aneurisma”, provocando la sorpresa inmediata de su hermana, que exclama: “¡Whoa!”.

Luego, el adelanto muestra a Kim llorando mientras habla sobre su divorcio con el rapero, diciendo: “Esta ha sido la semana más estresante de mi vida”, y agregando con resignación: “Estoy feliz de que se haya acabado. Mi ex siempre estará en mi vida, tenemos cuatro hijos juntos”.



(Fuente: TikTok)

Los problemas de salud de Kim Kardashian

Un aneurisma cerebral ocurre cuando se forma un pequeño bulto o globo en una arteria del cerebro, lo que puede provocar sangrado interno y representar un serio riesgo para la vida si llega a romperse. En el nuevo episodio, Kim Kardashian vuelve a hablar sobre los problemas de salud que ha enfrentado a causa del estrés, especialmente por las dificultades que vivió durante su divorcio con Kanye West.

La empresaria también mencionó que volvió a padecer psoriasis, una afección en la piel que se agrava en situaciones de tensión emocional. “He vuelto a tener psoriasis otra vez, noté que iba a volver, estaba muy estresada”, contó Kim en el primer capítulo, explicando que esto se debe a la carga emocional que sintió al tener que “proteger” a sus hijos en medio de su complicada separación.