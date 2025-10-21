Kim Kardashian lució un extravagante look y causó revuelo en redes sociales

Kim Kardashian impactó como modelo sin rostro. Foto: Instagram

Kim Kardashian apostó por un vestido que impactó y dio que hablar este fin de semana.

Kim Kardashian volvió a acaparar todas las miradas durante la quinta edición de la gala del Museo de la Academia, celebrada el sábado 18 de octubre. La empresaria sorprendió al público al aparecer con un atuendo que cubría por completo su rostro y cabello, dejando ver solo su imponente figura.

Kim Kardashian impacta como modelo sin rostro

Fiel a su estilo innovador, la fundadora de SKIMS eligió una mascarilla color nude como parte de un look que marcó una transformación de imagen. En redes sociales, muchos calificaron su aparición como “impactante” y destacaron su audacia para imponer nuevas tendencias.

La celebridad, de 44 años, combinó la mascarilla con un elegante vestido corset sin tirantes y mangas drapeadas, perteneciente a la colección Maison Margiela Alta Costura Otoño 2025. El conjunto se completó con uñas largas en el mismo tono nude, logrando una estética monocromática que resaltó su elegancia.

Para añadir un toque de brillo, Kardashian lució un collar choker de varias capas adornado con cristales, piedras verdes y cruces, accesorios que también forman parte de la propuesta de la reconocida casa de moda francesa.

A través de sus historias de Instagram, la estrella compartió varias fotografías mostrando el llamativo atuendo y publicó la imagen original del diseño visto en pasarela, brindando contexto a sus seguidores.



(Fuente: Instagram)

Usuarios reaccionan a look de Kim Kardashian

El look de Kim Kardashian no pasó desapercibido y generó opiniones divididas entre sus seguidores. En redes sociales, muchos destacaron su valentía y compromiso con la propuesta de moda. “Me gustó que se comprometió con el look completo”, comentó un usuario en Instagram.

Sin embargo, no todos compartieron el mismo entusiasmo. Algunos internautas consideraron que el atuendo no le favorecía del todo. “Le reconozco que se la jugó con el look, pero no fue la mejor opción para ella”, señaló un usuario. Otros incluso bromearon comparando su apariencia con “una bolsa de papel marrón en la cabeza”.