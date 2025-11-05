Polémica en el Miss Universo 2025: ¿Qué ocurrió entre Fátima Bosch, Miss México, y el organizador Nawat Itsaragrisil?

Miss Universo se pronunció tras escándalo entre Miss México y Nawat Itsaragrisil. Foto: Instagram

Fátima Bosch, Miss México, ha recibido el respaldo de sus compañeras en el certamen, mientras que Nawat Itsaragrisil fue sancionado por Miss Universo.

A pocos días del inicio de la 74ª edición de Miss Universo, surgió una controversia que ha generado muchas opiniones en redes sociales. El conflicto ocurrió entre Fátima Bosch, Miss México, y el organizador del certamen, Nawat Itsaragrisil. Todo quedó grabado en vídeo, por lo que el momento rápidamente se volvió viral y ha despertado la pregunta: ¿qué pasó realmente?

¿Cuál fue el problema entre Miss México y el organizador Nawat Itsaragrisil?

Según los videos que circulan en redes sociales, Fátima Bosch y Nawat tuvieron un intercambio de palabras subidas de tono durante una ceremonia previa. En medio de la discusión, Nawat solicitó al personal de seguridad que retirara a Miss México del lugar. Sin embargo, ella decidió salir por su cuenta, y varias candidatas también abandonaron la sala como señal de apoyo hacia la representante mexicana.

La tensión aumentó cuando se escuchó a Nawat dirigir un mensaje al resto de las concursantes. En un tono percibido como amenazante, él habría dicho que solo podrían “continuar en el concurso” aquellas que permanecieran en la sala, lo que provocó incomodidad entre las participantes.

El origen del problema estaría relacionado con una publicación hecha por el propio Nawat, en la que pedía al público votar por su candidata favorita. La ganadora obtendría una cena privada con él. Sin embargo, se comenta que esta dinámica no fue aprobada por la Organización de Miss Universo, motivo por el que algunas concursantes, incluyendo a Fátima Bosch, no la promocionaron en sus redes sociales.

Frente a esta situación, Nawat decidió confrontar a Bosch y cuestionarla públicamente. “Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia, ¿es cierto?”, se le escucha decir. Fátima intenta responder: “No entendí… ¿Me está preguntando si puedo publicar sobre…?”, pero el audio pierde claridad porque él la interrumpe varias veces. Cansada del trato, la mexicana exigió respeto “como mujer”, lo que provocó que Nawat llamara de inmediato al equipo de seguridad.



Miss Universo se pronunció tras escándalo

La Organización Miss Universo (MUO) expresó su rechazo absoluto frente a la conducta del director regional y confirmó que ya se están tomando acciones legales y administrativas. Raúl Rocha Cantú, presidente del concurso, emitió un comunicado en el que calificó la agresión contra Bosch como una “ofensa” y una “vergüenza” realizada públicamente, dejando claro que el comportamiento es incompatible con los valores del certamen.

Asimismo, Rocha informó que se reducirá al mínimo —o incluso se eliminará— la participación de Itsaragrisil en las actividades oficiales. Además, algunos eventos del concurso serán reprogramados con el fin de evitar cualquier contacto entre él y las candidatas, garantizando así un ambiente seguro y respetuoso para todas.