Korina Rivadeneira protagonizó inesperado momento al ver a Paloma Fiuza

Korina y Paloma Fiuza tuvieron singular encuentro tras declaraciones de la brasileña. (Foto: 'Me caigo de risa' / Mario Hart - Facebook)

Luego de que la brasileña confesara que Mario Hart le parecía atractivo, Korina Rivadeneira se encontró cara a cara con ella y su reacción sorprendió a muchos.

Korina Rivadeneira y Paloma Fiuza estuvieron juntas en el programa 'Me caigo de risa'. El encuentro se produjo semanas después de las declaraciones de la brasileña sobre Mario Hart, quien es esposo de la venezolana.

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Sin embargo, lejos de mostrarse incómoda, Korina se dejó ver relajada y de buen humor durante las grabaciones. La modelo aprovechó su participación para hablar sobre el momento personal que atraviesa actualmente.

“Enérgica es la palabra de hoy. Diversión total, ahorita estoy en un punto de diversión, ya no estoy como preocupada por sobrevivir, simplemente estoy disfrutando, aceptando lo que se venga como se venga”, expresó frente a cámaras.

Korina Rivadeneira lució feliz al lado de Paloma Fiuza

La sorpresa llegó cuando se refirió a Paloma Fiuza. Lejos de cualquier tensión, Korina destacó la energía y buena actitud de la brasileña, asegurando que contagió a todos los presentes en el set.

“Por eso dije la palabra ‘Energía’, porque ella tiene una energía tan increíble, tan arriba, tan hermosa, que nos ha contagiado a todos, así que todos estamos eléctricos”, comentó.

(Foto:'Me caigo de risa')

Las declaraciones de Korina no tardaron en generar comentarios entre los televidentes, ya que muchos esperaban una reacción diferente debido a la polémica que surgió semanas atrás alrededor de Mario Hart.