‘La Manada’: revelan las lesiones que habría sufrido Laura Spoya e interrumpen programa en vivo

'La Manada' canceló programa en vivo por accidente de Laura Spoya. Foto: captura YouTube

Sus compañeros en La Manada, Mario Irivarren y Gerardo Pe se mostraron preocupados por el estado de salud de Laura Spoya.

Este jueves en la madrugada, la exreina de belleza y conductora de ‘La Manada’, Laura Spoya sufrió un fuerte accidente, por lo que se encuentra internada en una clínica. Ante ello, sus compañeros del podcast decidieron pronunciarse y hablar sobre el estado de salud de su compañera.

Tanto Mario Irivarren como Gerardo Pe se mostraron preocupados por lo ocurrido con su Laura Spoya. “Todos hemos despertado con la noticia del accidente de Laura, yo aún no salgo del shock, pero igual estamos aquí para intentar transmitirles un poco de la brevísima información que tenemos. Lo más importante de resaltar es que Laura se encuentra consciente, bajo un estado controlado, con un pronóstico aún un poco reservado, pero fuera de peligro, eso es lo importante”, dijo Mario Irivarren.

Por su parte, Gerardo Pe se mostró muy afectado por lo ocurrido con la exreina de belleza y expresó: “Gracias por el apoyo de siempre, es un tema bien complicadito de tocar, pero como dice Mario, lo principal es que Laura está fuera de peligro. No sé cómo vayamos a estar estos días pero lo vamos hacer bien, siempre mandándome todas las vibras a Laura”.

Laura Spoya tendría las vértebras comprometidas

El productor de ‘La Manada’, Abner Robles, contó más detalles sobre el estado de salud de Laura Spoya. “Bueno, nada, mandar de verdad las mejores energías para Laura. El panorama, aunque estable, no es el más agradable y la situación es complicada, hay vértebras comprometidas”, señaló antes de ser interrumpido quien señaló que lo mejor es no entrar en más detalles

Asimismo, el productor recalcó que lo más importante es la salud de la exreina de belleza. “Es un momento que a todos nos toma por sorpresa y hay que afrontarlo con calma. El programa debe continuar, pero lo más importante ahora es la salud de Laura, así que enviémosle buenas vibras”, indicó.



(Fuente: 'La Manada')

'La Manada' canceló programa en vivo por accidente de Laura Spoya

Asimismo, Mario Irivarren fue el encargado de hablar nuevamente sobre la salud de Laura Spoya y sostuvo que con lo ocurrido era imposible continuar con el programa. Por ello, la emisión de ‘La Manada’ fue cancelado en vivo.

“Creo que eso es todo por hoy. Es imposible continuar el programa con la alegría y la energía que nos caracteriza, porque la situación es complicada. Mañana les estaremos informando cualquier novedad relevante que sea posible comunicar. Gracias a toda la manada por haberse conectado, pero sentimos que no es momento de seguir con un programa alegre como siempre. Regresamos mañana”, expresó el exchico reality.