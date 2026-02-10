¡Ricardo Mendoza ya es papá! Este fue el emotivo mensaje que publicó en redes

Katya Mosquera Pinedo es la madre del hijo de Ricardo Mendoza. Foto: Instagram

A través de sus redes sociales, el conductor de 'Hablando Huevadas', Ricardo Mendoza, anunció el nacimiento de su hijo.

Ricardo Mendoza, conductor del popular programa de YouTube ‘Hablando Huevadas’, vive uno de los momentos más importantes de su vida tras convertirse en padre por primera vez. El comediante compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde no pudo ocultar su emoción y conmovió a miles de seguidores con un mensaje lleno de amor.

Las emotivas palabras de Ricardo Mendoza para su hijo

Con palabras emotivas, Mendoza anunció la llegada de su bebé diciendo: “Pues llegaste al mundo hijo mío”. Además, reveló que el nacimiento se adelantó a lo esperado, dejando claro que su pequeño tenía muchas ganas de conocer el mundo. “Llegaste antes de lo pensado. Definitivamente ya querías salir”, escribió.

PUEDES VER: Pato Quiñones y otros peruanos participaron en el show de medio tiempo Bad Bunny en el Super Bowl

En su publicación, el humorista también reflexionó de manera tierna y curiosa sobre el inicio de la vida de su hijo. “Es interesante que fuimos al doctor sin saber que por cuestiones de la vida… comenzaría tu aventura llena de oxígeno, hidróxido de carbono, decibeles distintos, fotones que no tenías en la pancita de tu madre y un montón de amor… que es el elemento que nunca te faltará”, expresó.

Ricardo Mendoza no dejó pasar el toque divertido que lo caracteriza y adelantó que ya existen anécdotas y recuerdos guardados para el futuro. “Fue una aventura intensa. Tenemos historias y videos para avergonzarte de grande y mostrárselo a quien sea necesario para ver tus mejillas rojas”, comentó.

El comediante también dedicó un emotivo mensaje a su pareja, Katya Mosquera, destacando su esfuerzo durante todo el proceso. “Tu mamá @katya.mosquera ha hecho todo el trabajo, en serio yo solo puse mi parte cromosomática, pero el resto y el trabajo duro se lo ha llevado tu madre”, señaló, resaltando el rol fundamental de ella.



(Foto: Instagram)

Finalmente, Mendoza cerró su mensaje asegurando que su hijo nunca estará solo. “Y ahora ¿qué aventuras tendrás? Pues las que vengan tranquilo… que aquí estamos, tu mamá y yo, para acompañarte y ayudarte en lo que necesites”, escribió, dejando claro que esta nueva etapa llega cargada de amor y compromiso familiar.

¿Quién es Katya Mosquera, la pareja de Ricardo Mendoza?

Katya Mosquera Pinedo, de 34 años, es la pareja y futura esposa del comediante peruano Ricardo Mendoza, reconocido por su participación en el programa ‘Hablando Huevadas’. Se desempeña como tripulante de cabina en una aerolínea, es madre de un hijo fruto de una relación anterior. Este febrero de 2026 tuvo a su primer hijo junto al humorista, una noticia que emocionó a sus seguidores.