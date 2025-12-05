En Vivo

Laura Spoya: destapan polémicos chats de Brian Rullán sobre ella y su productor

Viernes, 5 de diciembre de 2025 10:34

Brian Rullán afirmó que no reconoce a Laura Spoya. Foto: captura ATV/Instagram

Magaly Medina decidió mostrar los chats que el empresario mexicano Brian Rullán mantuvo con el equipo de producción de su programa.

En la última emisión del programa de Magaly Medina se mostraron unos chats atribuidos a Brian Rullán, donde el empresario mexicano lanzaba comentarios, quejas y acusaciones sobre su expareja, Laura Spoya. En esos mensajes también mencionaba al productor que trabaja con la exreina de belleza, lo que generó aún más polémica en redes.

PUEDES VER: Blanca Rodríguez estalla tras desatinado comentario en medio de la aparición de Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad'

Los polémicos chats de Brian Rullán sobre Laura Spoya

En uno de los textos compartidos, Brian se quejaba del comportamiento de Laura y de lo que ella subía a internet. “Yo tengo que tolerar a Laura subiendo cosas con hombres, ‘colegas de trabajo’, y diciendo TKM (Te quiero mucho). A su productor acostado en las piernas de Lau”, escribió para la producción de la urraca. Según el empresario, lo que la exMiss mostraba en redes era incluso peor que sus propias publicaciones.

“Pero las cosas que publica Lau sí son comprometedoras. Lo mío, no jajajaja. Se pasaron. Y lo que hace Abner peor aún. No has visto todas las historias que sube, que me manda la gente”, agregó. Además, en ese momento aseguró que prefería no continuar con el tema y cerró la conversación con el equipo de ‘Magaly TV La Firme’ diciendo: “El tiempo dirá todo, yo no puedo”.


(Foto: captura Magaly TV La Firme)

PUEDES VER: Tilsa Lozano regresa a 'El valor de la verdad' hablará sobre el Loco Vargas y Jackson Mora

Brian Rullán afirmó que no reconoce a Laura

En otros chats mostrados por el programa de Magaly, Brian Rullán tampoco hablaba bien de Laura Spoya, su aún esposa. “Es otra mujer, no la reconozco. El dinero y el trabajo no lo es todo. Y a ella ya lo controla el dinero. Está mal aconsejada”, escribió. Incluso criticó a la madre de la exMiss Perú y a sus compañeros Gerardo Pe’ y Mario Irivarren, señalando: “No sé qué le ha pasado a mi Laurita. Me la envenenaron cada vez peor. Entre la suegra y sus amigos. Se volvió en una falsa”.


(Foto: captura Magaly TV La Firme)

