¿Quién es María Pía Vallejos y por qué la vinculan con Gustavo Salcedo, ex de Maju Mantilla?

La propia María Pía Vallejos confirmó que conoce muy bien a Gustavo Salcedo, el aún esposo de Maju Mantilla.

Nuevamente Maju Mantilla y su todavía esposo Gustavo Salcedo están en el centro de la polémica. Esto tras revelarse que el deportista estaría saliendo con una joven llamada María Pía Vallejos. No obstante, al mismo tiempo estaría tratando de recuperar su matrimonio con la exreina de belleza. Ante ello, muchos están interesados en saber quién es la joven mujer que ha sido captada junto a Salcedo.

¿Quién es María Pía Vallejos y a qué se dedica?

De acuerdo con el programa Amor y Fuego, María Pía Vallejos es una joven es veterinaria y también trabaja como docente en la universidad donde realizó sus estudios. En las imágenes difundidas, se le ve movilizándose en motocicleta, detalle que llamó la atención de los conductores.

Además, Gustavo Salcedo y María Pía se siguen en redes sociales y tendrían una relación de varios años de conocimiento. Ambos comparten el gusto por el deporte, una actividad que los uniría y que formarían parte de sus intereses en común.



(Foto: captura 'Amor y Fuego')

La joven conversó con las cámaras de Amor y Fuego y confirmó que actualmente está conociendo al empresario. Durante la entrevista, no dudó en destacar las cualidades que más le gustan de él y aseguró que ambos están llevando la relación con calma.

“Estamos dándonos la oportunidad de conocernos de una forma diferente. A mí Gustavo me gusta mucho, me parece un caballero, un chico A1, muy guapo y además deportista. Yo también hago deporte, así que coincidimos en eso. Por ahora estamos tranquilos y felices, avanzando paso a paso”, comentó.