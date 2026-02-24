Maricielo Effio reveló cuál es su trabajo en Estados Unidos y dejó en 'shock' a seguidores

Maricielo Effio mostró su nueva vida en Estados Unidos y sorprendió a fans. (Foto: Maricielo Effio/ TikTok)

Maricielo Effio se alejó de las pantallas de televisión y su vida cambió totalmente en Miami. ¿En qué trabaja la actriz?

Maricielo Effio captó la atención de diversos cibernautas tras publicar un video en TikTok donde aparecía sonriente y bailando la canción 'Gloria'. Sin embargo, más allá de su energía y carisma, lo que más llamó la atención fue el uniforme que vestía.

En la grabación, Effio se mostró disfrutando del momento en lo que sería su nuevo entorno laboral en Estados Unidos. La publicación generó una inmediata ola de reacciones y comentarios positivos, donde sus seguidores destacaron su empeño para salir adelante en Miami.

Maricielo Effio: ¿dónde trabaja la actriz en Estados Unidos?

El uniforme que llevaba despertó la curiosidad de los usuarios, quienes empezaron a especular sobre el tipo de trabajo que estaría desempeñando. Algunos señalaron que podría tratarse de labores vinculadas al área de housekeeping, relacionada con la limpieza y mantenimiento en hoteles.

Otros mencionaron el puesto de busser, un rol de apoyo en restaurantes encargado de asistir en el servicio y recoger mesas. Aunque la recordada 'Paquita Peruana' no brindó mayores detalles sobre su empleo, sí reaccionó con corazones a varios de los comentarios.

Muchos destacaron su sencillez y naturalidad, resaltando que cualquier trabajo digno merece respeto. "Todo trabajo donde no tienes que esconder es bueno", "Siempre sencilla, sin ego, bailarina por naturaleza" son algunos mensajes que se leen en el post.

Al mismo tiempo, numerosos seguidores expresaron su deseo de verla nuevamente en la televisión nacional, recordando su trayectoria en producciones como 'Los de arriba y los de abajo', 'Boulevard Torbellino', 'Cosas del amor', 'Pantaleón y las visitadoras', 'El gran show' y 'Tormenta de pasiones'.