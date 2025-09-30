Madre de Edison Flores rompió en llanto: habló de la separación de su hijo con Ana Siucho

Alicia Peralta, madre de Edison Flores, se sinceró y contó cómo le afectó que Ana Siucho y su hijo ya no sean pareja.

La vida personal de Edison Flores, jugador de la selección peruana y de Universitario, sigue siendo foco de atención tanto dentro como fuera de las canchas.

Alicia Peralta, madre de Edison Flores, lloró tras hablar de separación de su hijo con Ana Siucho

A tres meses de que el futbolista confirmara su separación de Ana Siucho, su madre, Alicia Peralta, rompió el silencio para hablar sobre el difícil proceso que vivió la pareja y cómo resonó en la dinámica familiar.

En una entrevista para el podcast ‘Denganche’, Peralta confesó que el fin de la relación afectó no solo a su hijo emocionalmente, sino que también le provocó un profundo dolor personal, especialmente por la distancia con sus nietas, que residen en Estados Unidos con su madre.

PUEDES VER: Mamá de Hugo García y su impensada opinión sobre Isabella Ladera y la relación con su hijo

“Intenté estar más cerca de él, incluso asistía sola a todos sus partidos y me quedaba hasta el final para acompañarlo. Fue un momento complicado... lo veía mal, pero son situaciones que ya están quedando atrás”, expresó.

Alicia Peralta, madre de Edison Flores, no pudo ver por un tiempo a sus nietas

La madre del ‘Oreja’ relató que tras la separación enfrentó un largo periodo sin contacto con sus nietas, lo que la afectó profundamente. Sin embargo, en los últimos meses ha logrado retomar la relación con las niñas, quienes la han visitado en su casa.

“Después de mucho tiempo, las he visto, han venido a visitarme, hemos salido y la hemos pasado muy bien en estos últimos tiempos”, reveló la madre del volante de Universitario.

Alicia Peralta destacó que la comunicación con sus nietas se ha fortalecido gracias a las visitas y las videollamadas frecuentes. “Ahora las veo, hago videollamadas y me siento feliz de poder compartir con ellas”, añadió.

Sobre el estado emocional de Edison Flores, Peralta aseguró que ha estado muy cerca para brindarle apoyo. “Siempre pido a Dios que las cosas mejoren, que él esté bien y pueda salir adelante. Las dificultades pasan, pero poco a poco se resolverán. Estamos trabajando por lo mejor, tanto para él como para sus hijas”, concluyó.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!