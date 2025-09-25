Relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegó a su fin: ¿qué ocurrió?

El argentino Marcelo Tinelli fue quien dio a conocer que ya no es más pareja de Milett Figueroa.

Durante una transmisión en vivo de su programa de streaming ‘Estamos de paso’, Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente su separación definitiva de Milett Figueroa, con quien mantuvo una relación durante dos años.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ya no son pareja

A pesar de que ambos habían desmentido en varias ocasiones los rumores sobre una crisis en su vínculo, especialmente debido a la distancia cuando la modelo viajaba a Perú, esta vez el conductor argentino confirmó el fin de su romance. "Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett, así que bueno, mandarle un beso”, declaró Marcelo Tinelli al comienzo de su intervención en vivo.

PUEDES VER: Mamá de Hugo García y su impensada opinión sobre Isabella Ladera y la relación con su hijo

El anuncio causó asombro entre la audiencia. El presentador agregó: “Estoy bien. Le mando un beso a ella que estamos muy bien, pero bueno hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años”. También destacó el afecto que aún siente por Milett: “El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar y se va a poner en otro lugar”.

¿Por qué Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron?

Marcelo Tinelli evitó detallar las razones detrás de la ruptura y se limitó a expresar su cariño hacia la modelo peruana: “Llegamos a un final de ciclo muy lindo. La quiero y la amo mucho, pasamos dos años hermosos”.

La relación comenzó en 2023 tras su encuentro en el programa argentino ‘Bailando’. Durante 2024 y 2025, la pareja enfrentó constantes rumores de separación, que en reiteradas ocasiones negaron públicamente. Incluso, en junio de 2025, se les vio juntos en un viaje, lo que parecía confirmar la estabilidad de su relación.

Sin embargo, la pareja también tuvo que lidiar con tensiones relacionadas con las hijas de Tinelli, especialmente con Cande Tinelli. A pesar de estas dificultades, en mayo de 2025 una de sus hijas afirmó que la convivencia familiar se había estabilizado.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!