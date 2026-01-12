Magaly Medina compartió la difícil situación que vive tras cirugía facial

Magaly Medina confirmó que presenta complicaciones en su operación. (Foto: Composición Instagram)

Magaly Medina reveló que la inflamación de su rostro se debe a un inconveniente que presentó en su operación. La 'Urraca' espera no volver a ser intervenida.

Hace algunos días, Magaly Medina reveló que su operación facial 'deep plane facelift' ha presentado algunas complicaciones médicas que mantienen su rostro inflamado. A pesar de contar con supervisión médica personal, la popular 'Urraca' decidió acudir al doctor que la operó para ser revisada.

Magaly Medina reveló por qué su rostro luce inflamado

En comunicación con un conocido medio de espectáculos, Magaly Medina reveló que la hinchazón de su cara ha bajado desde su operación, pero que hubo una pequeña complicación que no permite desinflamar al 100% su rostro.

"Todavía estoy muy inflamada y he tenido una pequeña complicación; hoy (anoche) me verá el doctor para aliviar esa molestia. Debe ser como a las 7 de la noche; hoy es domingo (ayer) aquí y seguro, como muchos, la gente está fuera de la ciudad", comentó.

Ante esta situación, le preguntaron si es posible que, tras la revisión del médico, le indiquen que debe someterse a una nueva intervención o quedarse internada. "Esperemos que no, pero hoy descansaré, porque ayer caminé mucho", puntualizó.

Magaly contó por qué usa pañuelos tras su operación

De acuerdo a las declaraciones de la 'Urraca', el doctor le recomendó caminar para bajar la hinchazón de su rostro; es por ello que optó por usar pañuelos, ya que esconden las esponjas que tiene en ambos lados de su cara, y los lentes esconden los moretones que tiene en sus ojos por la operación.