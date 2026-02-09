Magaly Medina enciende 'Chollywood' al anunciar ampay de un esposo ejemplar: ¿de qué figura se trata?

Magaly Medina anunció ampay de un personaje muy querido de la farándula. (Foto: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina reveló que el ampay involucra a un hombre considerado un esposo y caballero ejemplar. Conoce AQUÍ de quién se trataría.

Magaly Medina anunció que su regreso a la televisión será este lunes 9 de febrero. Según el adelanto de 'Magaly TV La Firme', el primer programa del 2026 no pasará desapercibido, porque se presentará un nuevo 'ampay'.

PUEDES VER: Pato Quiñones y otros peruanos participaron en el show de medio tiempo Bad Bunny en el Super Bowl

Ampay de Magaly Medina: ¿quién es el protagonista?

En el avance de 'Magaly TV La Firme' se anunció la exposición de pruebas contra un "esposo ejemplar", quien habría sido captado en una intensa juerga sin su pareja.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y los usuarios comenzaron a lanzar nombres de figuras conocidas. Entre los más mencionados aparecieron Jota Benz, Yaco Eskenazi, Beto Da Silva, entre otros.

"Este lunes en 'Magaly TV, la firme'. Enamoró a todos con su historia de amor. Era el esposo y caballero ejemplar, pero un fin de semana se convirtió en el rey de la noche", es la descripción del video.

(Foto: Magaly TV La Firme)

La conductora dejó en claro que su retorno será más contundente que nunca y lanzó una advertencia directa a los personajes de la farándula. "Volvimos, se acabaron las vacaciones", sentenció Magaly Medina, dejando en claro que su programa estará recargado.