Magaly Medina expuso chats que confirmaría romance extramarital de Maju Mantilla con su productor

Magaly resaltó que los chats entre Maju y su productor tiene tono romántico. Foto: captura YouTube

La conductora de espectáculos Magaly Medina también explicó por qué no ha mostrado públicamente los chats vinculados a Maju Mantilla.

La polémica sobre las acusaciones de infidelidad que involucran a Maju Mantilla y a Christian Rodríguez, productor de ‘Arriba mi gente’, sigue dando que hablar. En esta ocasión, Magaly Medina aseguró haber tenido acceso a los chats que, según ella, confirmarían la traición a Gustavo Salcedo.

Filtran chats entre Maju y su productor

Ante las críticas por no mostrar públicamente esas conversaciones, la conductora de espectáculos explicó la razón. Magaly sostuvo que no puede difundirlos, pero dejó en claro que el contenido no deja lugar a dudas sobre lo que ocurre entre Maju y su productor.

“No puedo (mostrar los chats) porque no me pertenece, pertenece al entorno privado de Maju Mantilla. He tenido acceso a leerlo. (…) Tampoco me voy a poner a leer hoy lo que es evidente, estamos hablando de una relación extramatrimonial. ¿Cómo es? Frases cariñosas, decir ‘Me despierto pensando en ti’, cosas así”, contó Magaly Medina.

Asimismo, la periodista de espectáculos aseguró que el tono de la conversación confirma el romance. “Es una comunicación bastante amorosa, romántica, de dos personas que tienen un vínculo romántico evidentemente”, expresó, añadiendo que incluso conversó con Gustavo Salcedo para corroborar la situación.



¿Qué dijo Maju Mantilla sobre supuesta infidelidad a Gustavo Salcedo?

La exreina de belleza rompió su silencio y tras la acusación de infidelidad en su contra fue clara en su mensaje: “yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada. Jamás voy a hablar de los problemas de mi vida privada porque he dicho que los voy a resolver dentro de mi privacidad”.

Maju Mantilla recordó que ambos firmaron un acuerdo legal. “Nosotros, tanto el señor Gustavo Salcedo y yo, hemos firmado una conciliación, donde ahí nos comprometemos en no hablar el uno del otro. Nos comprometemos en no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia”, explicó, enfatizando que siempre ha preferido mantener su vida personal lejos del público.

Asimismo, Maju Mantilla expresó su enojo porque cuando en el pasado salieron imágenes de Gustavo Salcedo, ella decidió guardar silencio. “En ningún momento yo hice algún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas. No lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí. ¿Por qué? Porque esta separación es entre tú y yo. No le compete a nadie más. Así que, por favor, les pido a los medios de comunicación respeto”, enfatizó.