Said Palao y Alejandra Baigorria se muestran juntos en la playa tras ampay: ¿se amistaron?

Said publicó una video junto a Alejandra y genera diversas reacciones en redes. (Foto: Said Palao/ Instagram - Alejandra Baigorria/ Instagram)

Luego del ampay del chico reality con mujeres en Argentina, Said Palao y Alejandra Baigorria se mostraron felices en un video publicado en redes.

Said Palao y Alejandra Baigorria no dejan de captar la atención de los diversos medios de comunicación tras el ampay del chico reality junto a un grupo de mujeres en Argentina. En medio de la polémica, el esposo de la empresaria publicó un video que sorprendió a muchos.

Said Palao y Alejandra Baigorria publican video juntos

Said Palao publicó en su cuenta de Instagram un video junto a Alejandra Baigorria en la playa. La pareja estaba jugando junto a la hija del hermano de Austin Palao. En las imágenes se ven a ambos felices y sonriendo.

Sin embargo, la publicación sería parte de una publicidad para un conocido juego de mesa. Se desconoce si el material fue grabado antes o después del ampay del integrante de 'Esto es Guerra'.

El post que realizó Said Palao fue limitado en comentarios; por ende, los cibernautas no pudieron consultarle si ya se amistó con la 'Reina de Gamarra', quien aseguró que se tomará un tiempo para analizar qué decisión tomará.

(Foto: Said Palao/ Instagram)

Hace poco, el integrante de 'Esto es Guerra' aseguró que respetará la decisión que tomará Alejandra Baigorria. Además, recalcó que está sumamente arrepentido por haber traicionado la confianza de su esposa.