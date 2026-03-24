Onelia reveló que tuvo una dolorosa conversación con Alejandra tras ampay de Mario y Said

Alejandra Baigorria confirmó conversación con Onelia. Foto: captura YouTube

La integrante de ‘Esto es guerra’ Onelia Molina dejó en shock a todos al confirmar que conversó con Alejandra luego del escandaloso ampaya de Mario y Said.

Onelia Molina se pronunció luego de la difusión de las imágenes de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. La chica reality confirmó que sí tuvo comunicación con Alejandra Baigorria y aclaró que fue la empresaria quien decidió dar el primer paso tras el ampay mostrado en ‘Magaly TV, La Firme’.

¿Qué habló Onelia Molina con Alejandra Baigorria?

“Sí, yo hablé con Alejandra. Me habló el martes y bueno el viernes yo leo su mensaje”, comentó Onelia durante su participación en el podcast ‘Doble Sentido’. Además, dejó en claro que actualmente no tiene conflictos con Baigorria, pese a toda la polémica que ocurrió meses atrás con Vania Bludau.

La integrante de Esto es guerra también explicó su forma de ver las cosas y aseguró que no guarda resentimientos. “No me gusta tener rencor. Bueno, todos me dicen ‘¿Cómo puedes perdonar cosas que te hicieron?’, pero sorry, pero yo soy así. No me gusta llevarme mal con nadie y si en este momento tengo que hablar y conversar con ella como lo hemos venido haciendo, lo voy a hacer”, expresó.

Finalmente, Onelia Molina mostró empatía hacia Alejandra Baigorria y aseguró que entiende el difícil momento que atraviesa. “Al final es una persona y una mujer que también está muy lastimada, que está muy triste, que está muy afectada y ¿por qué no ayudarla? ¿Por qué no ayudarla a que esté un poco más tranquila?”, concluyó.



(Fuente: Doble Sentido)

Alejandra Baigorria confirmó conversación con Onelia

Alejandra Baigorria brindó una entrevista en la que confesó que está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. En medio de esta situación, decidió comunicarse directamente con Onelia Molina tras el escándalo que se volvió mediático.

La empresaria evitó dar detalles sobre cuándo y dónde ocurrió el encuentro, así como lo que se dijeron. Sin embargo, dejó en claro que expresó todo lo que sentía en ese momento. “Ya se lo dije, personalmente. Ya se lo dije, personalmente, y ya está”, comentó durante su aparición en el programa Amor y Fuego.

Además, Baigorria reveló que su vínculo con Mario fue cercano, lo que la llevó a guardar silencio por mucho tiempo. “Mario era mi amigo y por eso yo callé muchas cosas. En algún momento sabrán todos qué es realmente lo que pasó. Inclusive Onelia”, agregó.