Magaly Medina lapidó a Melissa Paredes por cambiar versión de su romance con Anthony Aranda

Magaly Medina respondió a los comentarios que Melissa Paredes hizo en ‘Tampodcast’. Foto: captura YouTube

Magaly Medina no dudó en cuestionar fuertemente a Melissa Paredes por omitir detalles claves de su relación con Anthony Aranda, ya que aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

Magaly Medina dedicó parte de su programa para criticar duramente a Melissa Paredes. Según la conductora, Melissa estaría intentando “endulzar” la manera en que empezó su relación con Anthony Aranda, pese a que —como recordó— ocurrió en medio de una infidelidad a su entonces esposo, Rodrigo Cuba.

La ‘Urraca’ también remarcó que, cuando Melissa inició su romance con el bailarín, aún seguía casada con el ‘Gato’ Cuba. Incluso mencionó nuevamente el recordado episodio del ‘ampay’ en el auto, que marcó el inicio de la polémica.

“No puedo creer que haya ido al pódcast a endulzar cómo inició con el Activador. Se olvidó que estaba casada, porque esa es la verdad, cuando empezó con él aún estaba casada con Rodrigo Cuba”, señaló Magaly al comenzar su descargo. Sus palabras dejaron claro que no comparte la versión que Melissa contó en la entrevista.



(Fuente: Magaly Medina)

La fuerte respuesta de Magaly Medina a Rodrigo Cuba

Además, Magaly Medina respondió a los comentarios que Melissa hizo en ‘Tampodcast’, donde afirmó que la conductora dejó de hablar de ella porque “patinaba mucho”. La periodista no dejó pasar ese comentario y le recordó los momentos más controversiales de su proceso legal con Rodrigo Cuba.

“¿Ya te olvidaste por lo que denunciaste al padre de tu hija y luego te tuviste que retractar?, porque eso es algo que solo hacen las mujeres ignorantes cuando quieren ganar un juicio a como dé lugar”, cuestionó la conductora. En esa línea, también mencionó los problemas judiciales que vivió la pareja tras el divorcio.

Finalmente, Magaly fue más directa al recordarle a Melissa lo que pasó con la tenencia de su hija. “La justicia te quitó a ti y al ‘Gato’ la tenencia de la criatura, luego que lloriqueaste y te apartaron de tu hija, el juez le dio la tenencia a los abuelos. ¿Te olvidaste?, a mí no me chantes cosas o delitos que no cometí. Mira por lo que acabas de decir yo te puedo demandar“, le advirtió.