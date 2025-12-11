María Pía se une con Karina Rivera tras 25 años y anunció a Paolo Guerrero como su fichaje bomba

Karina Rivera apareció de manera inesperada y dejó a todos impactados. Foto: captura YouTube

Aunque durante muchos se habló de una fuerte rivalidad entre María Pía y Karina Rivera, ahora trabajarán juntas.

El estreno de +QTV continúa generando comentarios. María Pía Copello sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar la creación de su nuevo canal de streaming, donde participan figuras como Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, el Flaco Granda, Dafonseka e incluso Karina Rivera, quien fue su antecesora en su primer programa de televisión.

María Pía sorprendió a todos al presentar a Karina Rivera

Durante la presentación, mientras se proyectaba un video especial del canal, Pía notó una misteriosa caja y decidió revisar qué tenía dentro. Su reacción fue inmediata: quedó totalmente sorprendida al encontrar un antiguo disco de Karina y Timoteo, algo que nadie se esperaba en pleno evento.

Poco después, Karina Rivera apareció de manera inesperada y dejó a todos impactados. “Nunca nos dejaron juntarnos y ahora después de 25 años por fin nos vemos cara a cara”, expresó la animadora. Tras esta escena, varios seguidores comenzaron a especular sobre su participación en +QTV, e incluso se comenta que ambas podrían conducir un programa en conjunto.



(Fuente: +QTV)

Paolo Guerrero: el otro fichaje bomba de María Pía

La inclusión de Paolo Guerrero en el teaser del nuevo canal de streaming fue uno de los instantes que más llamó la atención. Ver al ‘Depredador’ en una propuesta digital de entretenimiento generó curiosidad entre el público, sobre todo porque no es común que el futbolista se sume a iniciativas de este tipo.