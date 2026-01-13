Melissa Klug se 'quebró' al enterarse de la agresión de Bryan Torres a su hija Samahara

Melissa Klug acudió a la comisaría tras filtración de video de maltrato de Bryan Torres a Samahara Lobatón. (Foto: Composición Instagram)

Tras filtrarse un video de agresión de Bryan a Samahara Lobatón, Melissa Klug acudió a la comisaría y habló por primera vez sobre el tema.

Melissa Klug fue vista en la comisaría de Monterrico tras exponerse en redes sociales el video de agresión física de Bryan Torres a Samahara Lobatón. En medio de esta situación, las cámaras de 'Amor y Fuego' lograron obtener declaraciones de la 'Blanca de Chucuito' sobre la situación que atraviesa una de sus hijas.

Melissa Klug se pronunció tras agresión a su hija Samahara Lobatón

La líder del clan Klug no se quedó callada y se mostró físicamente afectada por la situación que está atravesando su hija. La expareja de Farfán indicó que desconocía lo que vivía Samahara e indicó que el salsero intentó quitarle la vida a la joven.

"Él ha intentado matar a mi hija, asfixiarla con la almohada y reventarle la plancha en la cabeza", puntualizó Melissa entre lágrimas al salir de la comisaría. Además, añadió que Samahara necesita ayuda para poder salir de esa relación.

(Fuente: Amor y Fuego)

PUEDES VER: Magaly Medina compartió la difícil situación que vive tras cirugía facial

"Dios mío, necesita ayuda psicológica. (...) No quiere ayuda", indicó Melissa mientras se retiraba del lugar. En primera instancia, la empresaria indicó que no había visto el video de Samahara con Bryan Torres, y recalcó que ella hubiera defendido a su segunda hija.

"No había visto eso. Si hubiera sabido, yo estaría presa de la golpiza que le hubiera dado a ese infeliz abusivo", escribió Melissa. Hasta el momento, Samahara Lobatón y Bryan Torres no se han pronunciado sobre el tema.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!