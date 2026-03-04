Magdyel Ugaz extraña ‘Al fondo hay sitio’, pero no volverá: esta es la inesperada razón

Magdyel Ugaz también expresó su felicidad por la recuperación de Gustavo Bueno. Foto: captura América TV

La actriz Magdyel Ugaz sorprendió a sus fans al revelar que, pese a extrañar ‘Al fondo hay sitio’, no regresará a la serie.

Magdyel Ugaz confirmó que no tiene planes de regresar a la popular serie ‘Al fondo hay sitio’, donde interpretaba a Teresita, tras más de un año desde su salida. Su decisión ha llamado la atención de los fans, quienes seguían esperando su retorno a la pantalla chica.

¿Por qué Magdyel Ugaz no volverá a ‘Al fondo hay sitio’?

“Yo siempre extraño ‘Al fondo hay sitio’, es parte de mi vida y lo va a seguir siendo siempre, pero hoy por hoy… debo decir que no. Por ahora, ‘Al fondo hay sitio’ no está (en sus planes), pero yo sé que le va a ir increíble”, declaró Magdyel Ugaz para ‘Más espectáculos’.

La actriz también destacó que la serie todavía tiene mucho recorrido por delante. “Creo que le va a ir increíble, es una serie que tiene para rato, así que lo celebro y les mando toda la buena energía a mis compañeros”, añadió, mostrando su apoyo a la producción y al elenco actual de ‘Al fondo hay sitio’.

Magdyel Ugaz también mencionó que la nueva temporada contará con regresos importantes de otros actores. “Hay regresos importantes (en la nueva temporada); sé que la serie se va a quedar con nosotros muchísimos años más”, concluyó.



Magdyel Ugaz expresó su felicidad por la recuperación de Gustavo Bueno

La actriz Magdyel Ugaz tras visitar el set del programa Más Espectáculos también aprovechó la ocasión para celebrar la recuperación del actor Gustavo Bueno, quien fue dado de alta hace varios meses tras una cirugía. La intérprete destacó la importancia de la recuperación de su querido padre de ficción.

“(Qué buena noticia que don Gustavo Bueno se está recuperando) Sí, mi Gustavito se está recuperando cada día más así que estamos contentos por eso y nada”, comentó Magdyel Ugaz, mostrando su alegría por la mejoría del actor y enviando sus mejores deseos a Gustavo Bueno y a su familia.