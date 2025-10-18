Maju Mantilla: conoce las propiedades que posee y lo que perdería tras su separación de Gustavo Salcedo

Gustavo Salcedo habría ejercido presión sobre Maju Mantilla para que firmara el acuerdo de separación. Foto: captura Facebook

Conoce todos los bienes que perdería Maju Mantilla tras ser coaccionada por Gustavo Salcedo.

El conflicto entre la exreina de belleza Maju Mantilla y su todavía esposo Gustavo Salcedo es cada vez más tenso, ya que en su proceso de comparación también está en juego el patrimonio que ambos comparten.

Precisamente, ‘Magaly TV, La Firme’, difundió un audio en donde Gustavo Salcedo reveló cómo presionó con amenazas a Maju Mantilla para que firme un acuerdo de conciliación, totalmente beneficioso para él. A continuación, te detallamos las propiedades que tiene la ex Miss Perú.

¿Cuáles son las propiedades de Maju Mantilla?

El programa ‘Magaly TV La Firme’ obtuvo acceso a documentos de Registros Públicos que detallan los bienes inmuebles registrados a nombre de Maju Mantilla. Según la información revelada, varias de las propiedades estarían compartidas con su aún esposo, Gustavo Salcedo. Entre ellas se mencionan una casa en Miraflores, un hotel en Talara y cuatro camionetas, que forman parte del patrimonio conyugal.

De acuerdo con el informe, Maju Mantilla figura como propietaria de tres pisos en un edificio en San Borja, los cuales incluyen departamentos, cocheras y depósitos. Algunos de estos inmuebles ya habrían sido vendidos por la exreina de belleza, mientras que uno de los departamentos estaría siendo utilizado por ella tras su separación. Por su parte, Gustavo Salcedo aparece como dueño de un departamento en Surco, que se encuentra a su nombre.

No obstante, el propio Salcedo aseguró que Maju Mantilla renunció a las propiedades compartidas, por lo que únicamente se habría quedado con los departamentos de San Borja. Hasta el momento no se ha definido cómo se realizará la distribución de los vehículos, ya que ambos aún figuran como propietarios de las cuatro camionetas mencionadas en los documentos.



(Fuente: Magaly TV)

¿Cuál sería el acuerdo entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo?

De acuerdo con el material presentado por Magaly Medina, Gustavo Salcedo habría ejercido presión sobre Maju Mantilla para que firmara el acuerdo de separación. Según la información difundida, él habría llegado a amenazarla con sacarla de la casa familiar si no aceptaba sus condiciones.

En el audio mostrado en el programa, se escucha claramente a Gustavo Salcedo decir: "La invito a conciliar el 12 de marzo, le enseño gran parte de las pruebas. Acá firmas o agarro y te pongo patitas en la calle por adulterio e infidelidad, mejor concilia". Estas palabras habrían sido dirigidas directamente a Maju Mantilla como una advertencia.

Este convenio, según lo mencionado en el informe, incluiría propiedades ubicadas en el norte del país, entre ellas el hotel Aquamare Bungalows en Tumbes, además de otros bienes compartidos, como los cuatro vehículos que figuraban a nombre de ambos.