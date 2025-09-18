Melissa Paredes lanzó dura palabra contra Jessica Newton y reveló cómo elige a sus candidatas

Melissa Paredes acusó a Newton de presionar para que le quiten corona. Foto: captura YouTube

La exchica reality Melissa Paredes recordó nuevamente el escándalo del Miss Perú 2013 y no dudó en criticar duramente a Jessica Newton.

Melissa Paredes volvió a hablar sobre uno de los momentos más complicados de su vida: cuando tuvo que renunciar a la corona de Miss Perú 2013 luego de que se filtraran unas fotos suyas en lencería.

En esta ocasión, la actriz señaló directamente a Jessica Newton, a quien responsabilizó de haberla expuesto al “cargamontón” mediático y de aprovechar esa polémica para consolidarse como organizadora del certamen de belleza.

Melissa Paredes acusó a Newton de presionar para que le quiten corona

Durante una entrevista en el pódcast La Linares, la exreina de belleza recordó que las críticas hacia sus fotos le parecieron exageradas y aseguró que fue Newton quien presionó para que se pusiera en duda su título.

"Me parecía absurdo, tonto e ilógico que me estén criticando por unas fotos, que me habían pagado 300 dólares por esas fotos en ese tiempo. (…) Ella era la loca criticona, la santa. Si dijo ‘deberían quitarle la corona a esa chica’. Fui yo la que le hice caso y renuncié a la corona. Me pareció una tontera”, relató.



Melissa Paredes llamó “garrapata” a Jessica Newton

Melissa también cuestionó que una de las voces más duras en su contra fue justamente la de Newton, quien —según dijo— se “colgó” de la visibilidad del escándalo para quedarse con el control de la franquicia Miss Perú.

Incluso, la comparó con una garrapata y la acusó de elegir arbitrariamente a las concursantes: “Se agarró a ese escándalo, se aferró, así como garrapata el escándalo para ella quedarse con la organización después y elegir a dedo a todas sus candidatas pues como lo ha venido haciendo”, expresó Paredes.