Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: las rupturas amorosas más polémicas de la farándula peruana

Este año estuvo marcada por polémicas e inesperadas rupturas de algunas parejas de la farándula peruana.

El 2025 se ha convertido en un año movido para la farándula peruana, no solo por los lanzamientos musicales, shows y programas de televisión, sino también por las rupturas sentimentales que sorprendieron a todos. El fin de varias relaciones de personajes conocidos del espectáculo ha generado comentarios y polémica tanto en los medios como en las redes sociales.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Una de las rupturas que más dio que hablar fue la de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, considerados durante años una de las parejas más visibles del espectáculo peruano. Luego de 13 años de matrimonio y con dos hijos en común, la ex Miss Mundo y el empresario confirmaron oficialmente su separación, poniendo fin a una relación que ya venía siendo objeto de rumores y comentarios.

La confirmación llegó cuando Salcedo publicó un comunicado en sus redes sociales, en el que anunció el término del vínculo. Esto ocurrió tras un prolongado periodo de distanciamiento y diversas polémicas mediáticas, marcadas por acusaciones públicas y la difusión de supuestos mensajes entre Mantilla y otra persona, situación que incrementó el interés y la atención del público.

Ana Siucho y Edison Flores

Otro distanciamiento que llamó la atención fue el de Edison Flores y Ana Siucho, quienes desde su matrimonio en 2019 eran considerados una pareja sólida. Aunque no hubo un comunicado oficial en un inicio, durante varios meses se hicieron evidentes las señales de alejamiento, como la escasa interacción pública y las observaciones de la prensa sobre su ausencia tanto en lo personal como en redes sociales. Con el paso del tiempo, la falta de apariciones juntos y ciertos mensajes indirectos llevaron a que muchos consideren el 2025 como el año en que su relación terminó.

Melissa Klug y Jesús Barco

La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco llegó a un punto de ruptura en octubre de 2025, cuando la empresaria publicó y luego eliminó un comunicado en sus redes anunciando que su vínculo había terminado. Sin embargo, luego la separación se confirmó cuando Magaly Medina emitió imágenes en donde se vio al futbolista en una reunión con amigos y chicas en una piscina de Huánuco.



Alessia Rovegno y Hugo García

Alessia Rovegno y Hugo García pusieron fin a su relación en octubre de 2024, luego de casi tres años juntos. Sin embargo, la separación se mantuvo en reserva durante varios meses y recién salió a la luz a inicios de enero de 2025, cuando comenzaron a circular imágenes del exchico reality besando a otra mujer durante las celebraciones de Año Nuevo en Tulum, México.

Majo con Sabor y Gino Assereto

La relación entre María José Vigil , conocida como Majo con Sabor, y Gino Assereto terminó oficialmente a mediados de julio de 2025, tras aproximadamente seis meses de noviazgo. La influencer gastronómica lo dio a conocer a través de un comunicado. En agosto de 2025, Majo reveló en el programa Magaly TV La Firme que, aunque inicialmente fue una decisión mutua, Gino terminó por bloquearla de sus redes sociales.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa

El 14 de octubre de 2025, Waldir Felipa confirmó públicamente el fin de la relación con la salsera Daniela Darcourt. En sus declaraciones, aclaró que ya no eran pareja. Ambos descartaron que la ruptura se haya dado por infidelidad o terceras personas. A pesar de la separación sentimental, Waldir sigue trabajando con Daniela.