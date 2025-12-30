Youna, expareja de Samahara Lobatón, reveló que lucha contra el cáncer

Youna reveló cómo enfrenta la delicada enfermedad. Foto: captura TikTok

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Youna comentó cuál su diagnóstico y cómo afrontó la dolorosa noticia.

Yonathan Horna, conocido como Youna, hizo una emotiva revelación sobre su estado de salud al contar que estaba a punto de iniciar su primera quimioterapia, luego de enterarse el pasado 21 de noviembre que padece cáncer, específicamente leucemia.

Youna contó cómo se enteró que tiene leucemia

El joven relató que todo comenzó tras sufrir un malestar mientras se encontraba trabajando, lo que lo llevó a acudir a una clínica. Fue allí donde el médico le informó de manera directa su diagnóstico. Aunque confesó que el impacto fue fuerte, afirmó que afrontará esta etapa con mucha fuerza y determinación.

“Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba”, expresó al recordar ese difícil momento.

Asimismo, el padre de la primera hija de Samahara Lobatón detalló que tuvo que someterse a una biopsia y permanecer hospitalizado varios días. “Me quedé internado como siete días (...) en el día seis me dieron el resultado, estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné”, contó.



Youna reveló cómo enfrenta la delicada enfermedad

Según explicó Youna, su tratamiento incluye sesiones de quimioterapia y el uso de medicamentos por vía oral, lo que le permitirá seguir gran parte del proceso desde casa. Además, indicó que conocer con precisión su diagnóstico le ha devuelto la esperanza, pues los médicos le han señalado que existen altas probabilidades de una buena respuesta al tratamiento.

Por último, comentó que hasta ahora los principales síntomas que ha sentido son el cansancio y la fatiga. A pesar de ello, se mostró positivo y con muchas ganas de salir adelante, afirmando que enfrenta esta etapa con fe, ánimo y mucha fortaleza.