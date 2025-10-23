Suheyn Cipriani lloró al confesar que su familia la dejó de lado y la excluyó del chat familiar

Suheyn Cipriani también compartió mensaje reflexivo con sus seguidores. Foto: Instagram

Sus fuertes confesiones en ‘El valor de la verdad’ y en otros programas, habrían generado que su tía le pida a Suheyn Cipriani que se retire del chat familiar.

Suheyn Cipriani abrió su corazón y habló del difícil momento personal que está viviendo. La ex Miss Perú mostró un chat familiar en el que su tía le pedía salir del grupo de WhatsApp por haber contado detalles de su vida privada en televisión. En el programa ‘El valor de la verdad’, la modelo reveló que fue víctima de abuso en su infancia por parte de la pareja de su madre, además de referirse a los conflictos con su progenitora y las agresiones que sufrió del padre de su hija.

Suheyn lloró al ser excluida de chat familiar

Durante una transmisión en vivo en TikTok, la modelo expresó lo sola que se ha sentido tras sus revelaciones. “Me quedé sola, aunque ustedes no lo crean, de amigos y familia. Pero han llegado personas a mi vida que me entienden mucho más”, confesó con la voz entrecortada, dejando ver la tristeza que la acompaña.

PUEDES VER: Melissa Klug nuevamente separada de Jesús Barco tras ampay del jugador

La situación se volvió aún más tensa cuando Suheyn decidió compartir con sus seguidores el mensaje que le envió su tía. En el texto, se le pedía abandonar el grupo familiar de WhatsApp de manera respetuosa. “Yo te pido, sobrina, con todo el cariño que te tengo, que por favor te retires del grupo. El tema es que estás en un chat muy familiar, porque tú sabes lo unidos que somos y lamentablemente tus opiniones y expresiones están causando mucha incomodidad en varios de nosotros”, se lee en el mensaje.

Su tía señaló que no quería invalidar los sentimientos de Suheyn ni tomar partido por nadie, sino “apaciguar las aguas y evitar que la incomodidad se vuelva fastidio”. Tras recibir la solicitud, la modelo decidió salir del grupo y, visiblemente afectada, relató lo ocurrido en una nueva transmisión en TikTok, donde no pudo contener las lágrimas al recordar cómo su propia familia le dio la espalda.



(Fuente: TikTok)

Suheyn Cipriani compartió mensaje reflexivo con sus seguidores

Después de recibir el mensaje de su tía y compartir lo ocurrido con sus seguidores, la ex Miss Perú aprovechó ese espacio no solo para contar su experiencia, sino también para reflexionar sobre la importancia de hablar y no guardar silencio frente a situaciones de abuso o maltrato.

“Callar está mal. Si alguien les hace daño o abusa de ustedes, no tienen por qué callar ni sentirse mal por eso, porque esto es lo que hace que la gente se calle”, expresó visiblemente afectada la modelo, dejando claro que su intención es motivar a otras personas a alzar la voz y no tener miedo de contar su verdad, sin importar las consecuencias.