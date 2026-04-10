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Melissa Klug y Pamela López se 'jalan de los pelos' en 'La Granja Vip'

Viernes, 10 de abril de 2026 09:41

Pamela López y Melissa Klug protagonizaron divertida actuación en 'La Granja Vip'. (Foto: La Granja Vip)

A pesar de sus diferencias, Pamela López y Melissa Klug protagonizaron una escena que captó la atención en el reality de convivencia.

Pamela López y Melissa Klug volvieron a llamar la atención en 'La Granja Vip' tras protagonizar un inesperado momento durante una competencia artística. Ambas, conocidas por peleas, tuvieron que compartir escenario en un reto de talento.

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El desafío consistía en interpretar la canción 'Cosas del amor', originalmente de Ana Gabriel y Vikki Carr. Aunque al inicio mostraron incomodidad, finalmente aceptaron el reto y se prepararon para su presentación.

Pamela López y Melissa Klug sorprenden con interpretación de la canción 'Cosas del amor'

Durante el show, ambas participantes lograron captar la atención de sus compañeros con una actuación llena de dramatismo y momentos divertidos. Poco a poco, dejaron de lado sus tensiones para cumplir con la dinámica del programa.

Uno de los momentos más comentados fue el final del espectáculo. Pamela López y Melissa Klug sorprendieron al cerrar su número con jalones de peluca, como parte de la interpretación, lo que generó risas entre los presentes.

(Video: La Granja Vip / Ric La Torre)

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La escena fue tan comentada que los conductores y participantes les pidieron repetir el final, provocando carcajadas y aplausos. Lejos de un enfrentamiento real, todo fue tomado con humor y como parte del espectáculo.

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