Melissa Klug y Pamela López se 'jalan de los pelos' en 'La Granja Vip'

Pamela López y Melissa Klug protagonizaron divertida actuación en 'La Granja Vip'. (Foto: La Granja Vip)

A pesar de sus diferencias, Pamela López y Melissa Klug protagonizaron una escena que captó la atención en el reality de convivencia.

Pamela López y Melissa Klug volvieron a llamar la atención en 'La Granja Vip' tras protagonizar un inesperado momento durante una competencia artística. Ambas, conocidas por peleas, tuvieron que compartir escenario en un reto de talento.

El desafío consistía en interpretar la canción 'Cosas del amor', originalmente de Ana Gabriel y Vikki Carr. Aunque al inicio mostraron incomodidad, finalmente aceptaron el reto y se prepararon para su presentación.

Pamela López y Melissa Klug sorprenden con interpretación de la canción 'Cosas del amor'

Durante el show, ambas participantes lograron captar la atención de sus compañeros con una actuación llena de dramatismo y momentos divertidos. Poco a poco, dejaron de lado sus tensiones para cumplir con la dinámica del programa.

Uno de los momentos más comentados fue el final del espectáculo. Pamela López y Melissa Klug sorprendieron al cerrar su número con jalones de peluca, como parte de la interpretación, lo que generó risas entre los presentes.

(Video: La Granja Vip / Ric La Torre)

La escena fue tan comentada que los conductores y participantes les pidieron repetir el final, provocando carcajadas y aplausos. Lejos de un enfrentamiento real, todo fue tomado con humor y como parte del espectáculo.