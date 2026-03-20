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¿Mario Irivarren y Said Palao engañaron a Onelia y Alejandra en el 2025? Esto reveló Magaly Medina

Viernes, 20 de marzo de 2026 12:15

Magaly Medina reveló que Said Palao y Mario Irivarren se fueron de viaje a Colombia en el 2025. (Foto: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina reveló que no es la primera vez que Mario Irivarren y Said Palao hacen un viaje de solteros estando con sus parejas.

El ampay de Said Palao y Mario Irivarren sigue captando la atención de los medios y sumando nuevos cuestionamientos. Cuando parecía que el tema ya no podía escalar más, Magaly Medina volvió a encender la controversia con nuevas revelaciones.

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Said Palao y Mario Irivarren tuvieron viaje de solteros en el 2025

Durante el programa 'Magaly TV La Firme', la conductora aseguró que este no sería el primer viaje polémico de los chicos realities. Según indicó, los involucrados ya habrían realizado un viaje similar anteriormente.

De acuerdo con la información presentada, los chicos reality habrían tenido un "viaje de solteros" previo, en el que tampoco compartieron contenido en redes sociales. Este detalle llamó especialmente la atención, ya que coincidiría con el reciente escándalo ocurrido en Argentina.

"Ellos, los cuatro, igualitos estos fantásticos, viajaron ya antes. El año pasado, entre el 13 y 17 de marzo del 2025, viajaron a Colombia", señaló Magaly Medina.

(Foto: Magaly TV La Firme)

PUEDES VER: ¿Quiénes son las misteriosas chicas que aparecen en el ampay de Said Palao y Mario Irivarren?

Estas declaraciones han generado aún más controversia, sobre todo porque ambos tenían una relación. La situación ha abierto el debate sobre la confianza y los límites dentro de sus vínculos sentimentales.

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