Onelia Molina encaró a Pato Parodi por ampay de Mario y él tuvo una inesperada reacción

La chica reality señaló que se sintió afectada por la actitud de Pato. Foto: captura América TV

Patricio Parodi fue uno de los amigos de Mario Irivarren y Said Palao que también estuvo en el ampay con chicas en un yate en Argentina.

Después de anunciar su separación de Mario Irivarren a raíz del ampay en Argentina, Onelia Molina decidió hablar públicamente en ‘Esto es guerra’. En el programa, respondió preguntas sobre su actual relación con Patricio Parodi, quien también estuvo presente en el viaje que generó la polémica.

¿Qué dijo Onelia Molina sobre Patricio Parodi?

La chica reality señaló que se sintió afectada por la actitud de Pato, ya que existía una amistad previa entre ambos. Indicó que habían compartido muchos momentos, por lo que esperaba una reacción diferente de su parte, considerando que estuvo cerca de su expareja en esa situación.

“Esperaba muchísimo más (Patricio). Más por palabras que compartimos, por todo lo que hemos vivido, sí me he sentido un poco defraudada, la verdad”, expresó. Además, sostuvo que un buen amigo evitaría formar parte de ese tipo de contextos. “También considero que un buen amigo no te pondría y no aceptaría esas situaciones”, concluyó.



(Fuente: América TV)

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Pato Parodi sacó cuerpo del ampay de Mario y Said

Patricio Parodi fue consultado en ‘Esto es guerra’ sobre el ampay de sus amigos Said Palao y Mario Irivarren, especialmente después de las declaraciones de Onelia, quien manifestó sentirse decepcionada al tratarse de compañeros del mismo reality.

Lejos de aceptar algún tipo de responsabilidad, dejó en claro su postura. “Las personas que tienen que hablar, en su momento lo harán, creo que son otras. Como lo dijo Onelia, yo no siento que la haya defraudado ni a ella ni a nadie. Para mí una relación es de dos y los terceros salen sobrando”, afirmó Patricio Parodi ante cámaras.