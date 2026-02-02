En Vivo

Samahara Lobatón contó detalles privados de su relación con Bryan Torres tras denuncia por violencia

Lunes, 2 de febrero de 2026 17:10

Samahara Lobatón reveló cuál es su situación sentimental con Bryan Torres tras maltratos. (Foto: +QTV/ Bryan Torres - Instagram)

Samahara Lobatón comentó cómo va su relación con Bryan Torres tras denuncia por violencia física.

Samahara Lobatón fue la primera invitada del programa de YouTube '+QTV', liderado por María Pía Copello. La joven influencer habló por primera vez sobre la complicada situación que está atravesando y qué medidas ha tomado.

Samahara Lobatón reveló cómo es su relación con Bryan Torres

La hija de Melissa Klug indicó que actualmente tiene una relación buena con Bryan Torres por sus hijos. Además, dejó en claro que ahora solo tienen un vínculo de padres y que evita repetir la'guerra' que vivió con el papá de su hija mayor.

"Me llevo muy bien con Bryan; en estos momentos, como padres, no tengo ningún conflicto con él ahora. Él está con sus hijos, comparte con ellos, pasa tiempo con sus hijos, que son la prioridad aquí sobre todo", comentó.

(Foto: +QTV Network)

¿Por qué Samahara Lobatón aún no denuncia a Bryan Torres?

Durante la entrevista, María Pía le consultó a la hija de Melissa Klug por qué no ha denunciado a Bryan Torres. Ante ello, la joven indicó que todo el proceso se está llevando en la Fiscalía y que no podía hablar sobre el tema frente a cámaras.

"Lo que a mí me respecta, yo sí no me voy a pronunciar sobre este tema. (...) Es un tema que se debe manejar herméticamente", puntualizó la influencer; además, indicó que decidió manejar la situación con calma y madurez.

