¿Xiomy Kanashiro no tiene en sus planes casarse con Jefferson Farfán? Esta fue su respuesta

A Xiomy Kanashiro le preguntaron sobre su actual relación sentimental con la ‘Foquita’ y vaya que respondió.

En una reciente entrevista con Jazmín Pinedo, Xiomy Kanashiro abordó su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, disipando rumores sobre un posible compromiso.

¿Xiomy Kanashiro se casará con Jefferson Farfán?

Durante la conversación, la influencer fue cautelosa al ser consultada sobre un anillo que llevaba en una mano, detalle que había generado especulaciones en medios y redes sociales.

Al ser cuestionada sobre si estaba comprometida, Xiomy respondió con una sonrisa y una frase ambigua: “Yo creo que eso se queda entre los dos. Mientras menos cuentes, mejor te va. Siempre he creído mucho en esa frase”, declaró para ‘América Espectáculos’, evitando confirmar o negar el compromiso.

Jefferson Farfán: Xiomy Kanashiro explicó el origen del anillo

Respecto al origen del anillo, Kanashiro explicó que se trataba de una joya familiar. “A veces se han confundido porque este es el de mi mami. Lo tengo hace años”, aclaró para desmentir las versiones que relacionaban la pieza con un compromiso.

En otra entrevista, esta vez en el programa ‘Ponte en la cola’ de Latina, Xiomy detalló la evolución de su relación con Jefferson Farfán. “Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año, tenemos ocho meses como pareja”, reveló.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: las complicaciones de estar con alguien famoso

Además, destacó las dificultades de mantener una relación con una figura pública: “Es difícil estar con una persona pública, porque siempre está expuesta, pero tratamos de guardar algunas cosas para nosotros, aunque lo que publicamos en nuestras redes es porque nos nace”.

¿Christian Kanashiro, papá de Xiomy, quiere que su hija se case con Farfán?

Por último, Christian Kanashiro, padre de Xiomy, también se pronunció sobre el tema en la entrevista. Aunque mostró confianza en que su hija eventualmente contraerá matrimonio, consideró que aún no es el momento adecuado. “Sé que se casará y me dará nietos, pero creo que es muy pronto para dar ese paso”, expresó.

