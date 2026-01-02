Melissa Klug no pasó Año Nuevo con sus hijos de Farfán y confesó el motivo

Melissa Klug decidió aclarar la situación sobre sus hijos. Foto: Instagram

La empresaria Melissa Klug decidió sincerarse sobre la ausencia de sus hijos en Año Nuevo.

Melissa Klug continúa enfocada en su familia y en el cuidado de su hija menor, por lo que decidió recibir el Año Nuevo 2026 rodeada de sus seres más cercanos. No obstante, la atención de muchos usuarios se centró en la ausencia de sus hijos Adriano y Jeremy, fruto de su relación con Jefferson Farfán, durante la celebración.

¿Por qué Melissa Klug no estuvo con sus hijos?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conocida influencer compartió algunas imágenes de cómo vivió la llegada del nuevo año. En las fotografías se le ve sonriente y acompañada por sus hijas, lo que generó comentarios y preguntas de sus seguidores ante la falta de sus hijos varones.

Para evitar especulaciones, Melissa Klug decidió aclarar la situación en la descripción de su publicación. “El 2025 me enseñó, me retó y me transformó. Hoy lo despido con mis hijas y abro el 2026 con fe, cambios positivos, abundancia y decisiones que me acerquen a la tranquilidad que merezco”, escribió la empresaria.

Finalmente, la popular ‘Blanca de Chucuito’ explicó que sus hijos no estuvieron con ella porque decidieron recibir el 2026 fuera de casa. “Mis hijos los varones lo pasaron en el sur con amigos y familia”, precisó, dejando claro que fue una decisión consensuada.



(Foto: Instagram)

¿Qué estudiará el hijo mayor de Melissa Klug y Jefferson Farfán?

Hace algunos días, Melissa Klug llamó la atención al contar detalles sobre el futuro académico de su hijo mayor. La empresaria reveló que el joven estudia Administración de Empresas con enfoque en finanzas en una universidad del país y que, como parte de su formación profesional, tiene planeado postular próximamente a un programa de intercambio en Estados Unidos.