Melissa Klug se defendió y reveló en qué trabaja tras ser llamada “mantenida”

Melissa Klug no dudó en aclarar que genera sus propios ingresos. Foto: Instagram

Tras ser acusada de mantenida por sus exparejas, la empresaria Melissa Klug decidió contar cómo genera ingresos económicos para su familia.

Melissa Klug ha vuelto a estar en el centro de la polémica, no solo por sus relaciones sentimentales, sino también por las críticas que ha recibido en redes sociales. Tras su separación de Jefferson Farfán hace algunos años, la empresaria fue señalada en varias ocasiones como “mantenida”. Por ello, ha decidido romper silencio y contar a qué se dedica realmente.

¿A qué se dedica Melissa Klug?

En una reciente entrevista, la ‘Blanca de Chucuito’ aclaró que actualmente está enfocada en su negocio de productos importados llamado MK Home. Además, mencionó que colabora con varias marcas nacionales, manteniéndose activa en distintos proyectos laborales.

“Ya está todo listo para que llegue mi otro contenedor, seguir en mi emprendimiento de MK Home, continuar trabajando con estéticas y hacer campañas, yo estoy en todo lo que sea trabajo”, declaró Melissa Klug para Trome, dejando en claro que no es “mantenida” y que tiene sus propios ingresos económicos.



(Foto: Instagram)

¿Melissa Klug regresará con Jesús Barco?

Por otro lado, la empresaria también habló de su vida personal y confirmó que su relación con Jesús Barco terminó, a pesar de haber intentado retomar la relación. “Me quedo con lo que dije en el programa de la Chola Chabuca, que estamos separados y que íbamos a intentar recuperar la familia, pero creo que eso lo veo muy lejano, igual siempre me verán con él porque tenemos una bebé y siempre seremos familia, yo sí deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente”, explicó.