Famoso actor peruano perdió su trabajo por grave denuncia y ahora vende 'marcianos'

El popular actor de 'De vuelta al Barrio' inició su emprendimiento de 'Marcianos El Guapo'. (Foto: América TV)

El actor peruano fue parte de una de las series más populares de América Televisión, y ahora se dedica a la venta de 'marcianos' junto a su madre tras ser denunciado.

'De vuelta al Barrio' fue una de las series peruanas relevantes de América TV, esta producción contó con la participación de reconocidos talentos y también brindó 'pantalla' a nuevos actores, quienes se ganaron el cariño del público en poco tiempo.

Santiago Suárez inició emprendimiento de 'marcianos'

Uno de los talentos que ganó notoriedad por su personalidad fue Santiago Suárez, quien tras su paso en 'De vuelta al Barrio', fue conductor de 'Domingo de Fiesta', programa que se transmite por la señal de TV Perú. La carrera del joven artista iba en ascenso, pero una denuncia en su contra generó cambios en su vida personal y profesional.

Ante esta situación, el actor dedicó dedicarse a la venta de marcianos, ya que se alejó totalmente de la televisión. El nombre de su emprendimiento es 'Marcianos El Guapo', y ha sido promocionado por todas sus redes sociales.

(Video: TikTok)

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro se lució con la mamá de Farfán y desmintió rumores de mala relación

Santiago Suárez reveló que su madre es su mayor apoyo

Suárez aseguró que tras las acusaciones su vida dio un giro absoluto, por ello, se animó a realizar este pequeño negocio con la ayuda de su mamá, quien se conmueve con la situación que viene atravesando su hijo.

"Mi madre me apoya siempre, en todos mis trabajos, en todos mis proyectos (...) esto recién empieza", comentó Santiago Suárez, mientras que su primogénita indicó que cualquier trabajo bueno dignifica.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!