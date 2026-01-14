Melissa Klug y Samahara Lobatón se reencontraron tras denuncia por agresión: así reaccionaron

Melissa Klug y Samahara Lobatón tuvieron un emotivo encuentro. (Fuente: Amor y Fuego)

Tras conocer que su hija fue agredida, Melissa Klug tuvo un emotivo encuentro con Samahara Lobatón, según dio a conocer el programa 'Amor y Fuego'.

Tras revelarse que Samahara Lobatón fue víctima de agresión por parte de su pareja Bryan Torres, Melissa Klug acudió a la comisaría para denunciar al cantante de salsa; además, solicitó a las autoridades brindar ayuda psicológica a su hija y nietos.

PUEDES VER: Melissa y Tepha Loza revelaron que su mamá fue diagnosticada con una delicada enfermedad

La empresaria se mostró afectada por la situación que atraviesa su segunda hija, quien, previo a la difusión del video, se encontraba en una casa de playa con sus tres hijos y Bryan Torres. En medio de esta situación, la 'Blanca de Chucuito' logró reencontrarse con Samahara.

Melissa Klug tuvo emotivo encuentro con Samahara tras denuncia por agresión

El programa de 'Amor y Fuego' logró captar el encuentro de Samahara Lobatón con Melissa Klug. La joven influencer, al ver a su madre, no dudó en darle un fuerte abrazo y 'romper' en llanto. En las imágenes se muestra que ambas están conmovidas.

(Fuente: Amor y Fuego)

Por el momento, la hija de Abel Lobatón no se ha pronunciado sobre el tema, pero la 'Blanca de Chucuito' indicó que Samahara debe denunciar a Bryan Torres, y que seguirá con el proceso en contra del cantante, porque teme por la integridad de sus seres queridos.

Melissa Klug aseguró que Samahara necesita ayuda psicológica

La expareja de Jefferson Farfán aseguró que desconocía la complicada situación que vivía Samahara y expresó su frustración, ya que su hija no acepta recibir apoyo profesional. "No sé nada de Samahara. Mi hija necesita ayuda psicológica urgente. Recién me han pasado ustedes este video, recién lo he visto", indicó.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!