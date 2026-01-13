Melissa y Tepha Loza revelaron que su mamá fue diagnosticada con una delicada enfermedad

Tepha Loza contó lo que ocurre con su madre a través de sus historias de Instagram. Foto: captura América TV

La exintegrante de ‘Esto es guerra’ Tepha Loza contó que el estado de salud de su madre se vio seriamente afectada.

Tepha Loza y Melissa Loza viven un momento muy difícil a nivel familiar luego de que su madre, María Guadalupe Vigil, fuera diagnosticada con cáncer. La noticia fue compartida por la propia Tepha a través de un video, donde contó que la salud de su mamá se vio seriamente afectada tras comenzar el tratamiento médico convencional.

Tepha Loza contó que su madre padece cáncer

La influencer explicó que ver a su madre en ese estado ha sido un proceso muy doloroso para toda la familia. Por ese motivo, decidió reaparecer en sus redes sociales y hablar abiertamente del diagnóstico por primera vez, con el fin de contarle a sus seguidores la situación que atraviesan actualmente.

Durante su testimonio, Tepha dio detalles del impacto físico que sufrió su madre con las quimioterapias y radioterapias. “Empezó con sus quimios, radios, se deterioró bastante porque atacan las células malignas pero también las buenas. Es por eso que se le cae el pelito, le deteriora por dentro también“, explicó, dejando en claro lo duro que fue ese proceso.



Madre de Melissa y Tepha Loza recurrió a tratamiento alternativo

Ante el evidente desgaste y al ver que el tratamiento regular afectaba mucho su calidad de vida, las hermanas Loza tomaron la decisión de no continuar con ese método. En su lugar, optaron por una alternativa distinta: la medicina antroposófica, específicamente un tratamiento a base de muérdago, opción que también ha sido mencionada por el actor Christian Thorsen.

Tepha contó que llegaron a esta decisión luego de investigar otras opciones menos agresivas. “Investigando sobre el cáncer… llegamos al muérdago. Proviene de las plantas parásitas. Está conocido en Europa y Alemania“, señaló, asegurando que este tratamiento les devolvió la calma y esperanza que habían perdido durante las quimioterapias.