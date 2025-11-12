Miss Universo 2025: ¿cómo votar por Karla Bacigalupo para que Perú clasifique al top 30 del certamen?

Karla Bacigalupo busca hacer historia y traer al país una nueva corona universal. Foto: Instagram

La representante peruana Karla Bacigalupo busca asegurar su lugar entre las 30 semifinalistas del Miss Universo 2025. Te explicamos cómo puedes apoyarla.

Hace una semana comenzaron oficialmente las actividades del Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia. Durante el registro y la primera sesión de fotos, la representante peruana Karla Bacigalupo llamó la atención por su elegancia y seguridad, siendo destacada por varios expertos internacionales como una de las candidatas más prometedoras del certamen.

Karla Bacigalupo ha sido elogiada por la prensa especializada

Con gran emoción, la modelo y comunicadora pidió el apoyo de todos los peruanos para poder ingresar al Top 30, una etapa clave del concurso. “Estoy muy agradecida por todo el cariño que estoy recibiendo. Los invito a votar y acompañarme en este sueño de representar al Perú con orgullo”, expresó Bacigalupo desde Bangkok.

Su desempeño ha sido elogiado por la prensa especializada y los seguidores del certamen, quienes resaltan su preparación integral, su empatía y el mensaje de inspiración que transmite. Muchos consideran que su disciplina y carisma podrían llevarla muy lejos en la competencia.

Determinada y llena de ilusión, Karla Bacigalupo busca hacer historia y traer al país una nueva corona universal, un logro que el Perú no consigue desde Gladys Zender en 1957. Con esfuerzo, talento y el apoyo del público, la joven modelo espera dejar en alto el nombre del país ante los ojos del mundo.



¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025?

En esta edición del Miss Universo 2025, el concurso presentó nuevas dinámicas de votación en línea a través de la aplicación oficial del certamen. El público puede elegir a las ganadoras de distintos premios especiales como Miss Congeniality, Most Beautiful People, Most Photogenic, Beyond The Crown, People’s Choice, Best Skin, Best Evening Gown y Best National Costume. Por primera vez, los fans tienen un papel decisivo para destacar a sus favoritas.

En el caso de People’s Choice, la ganadora obtendrá un pase directo al Top 30 de la gran final, acercándose un paso más a la ansiada corona de Miss Universo. Por eso, Karla Bacigalupo ha invitado a todos los peruanos a votar por ella a través de la app oficial. Estos son los pasos que deben seguir:

Descarga la aplicación de Miss Universe desde Google Play o App Store.

desde Google Play o App Store. Regístrate con tu correo electrónico.

Toca la opción “Vote” en el menú principal.

Selecciona “Contest” y luego elige a tu candidata favorita.

Para obtener votos, puedes ver anuncios o comprar paquetes de votos dentro de la app.

Presiona “Vote now” e ingresa la cantidad de votos que deseas otorgar.

Confirma tu voto ingresando tu contraseña.

El sistema puede tardar unos cinco minutos en registrar tu voto.