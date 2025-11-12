Xiomy Kanashiro habló sobre los planes de boda con Jefferson Farfán: esto dijo

Xiomy Kanashiro resaltó el apoyo que recibe de Farfán. Foto: Instagram

Xiomy Kanashiro aseguró estar en su mejor momento tras cumplir ocho meses de relación con Jefferson Farfán.

La modelo y actriz cómica Xiomy Kanashiro vive una de las etapas más felices de su vida. A ocho meses de confirmar su romance con Jefferson Farfán, la popular ‘Chinita’ habló abiertamente sobre cómo va su relación con el exfutbolista y los proyectos personales que ambos comparten. Además, no esquivó la pregunta sobre una posible boda en el futuro.

¿Qué dijo Xiomy Kanashiro sobre su relación con Jefferson Farfán?

Desde que hicieron pública su relación, Xiomy y Jefferson se han mantenido bajo la mirada de sus seguidores. Sin embargo, lejos de dejarse influenciar por los comentarios, ambos han optado por llevar su romance con discreción y enfocarse en sus carreras.

“Estamos felices y contentos. Ambos creciendo en nuestro rubro. Cada uno tiene su espacio laboral, él está enfocado en sus cosas y yo en las mías”, expresó Xiomy Kanashiro en una entrevista para Trome.

La modelo también resaltó el apoyo que recibe de Farfán, tanto en lo emocional como en lo profesional. “Me van a seguir viendo trabajando. La relación también se basa en el apoyo laboral que te puedan dar... Jefferson es una pieza muy importante en mí, siempre aconsejándome lo mejor”, contó.



(Foto: Instagram)

¿Xiomy Kanashiro se casará con Jefferson Farfán?

Como era de esperarse, muchos de los seguidores de Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán quieren saber si la pareja tiene planes de boda. Con su habitual simpatía, la modelo respondió a la pregunta sin dar una respuesta definitiva, pero dejando abierta la posibilidad de que ese momento llegue.

“¿Se viene la boda? Quién sabe, quién sabe”, dijo entre risas. Al ser consultada nuevamente sobre si le gustaría casarse con Jefferson, Xiomy Kanashiro agregó con naturalidad: “En algún momento...”, dejando claro que no descarta la idea.

Sin embargo, la empresaria aclaró que prefiere mantener su vida sentimental en privado. “Mientras menos cuentes, mejor te va. A mí no me gusta ventilar mucho mi vida privada”, afirmó, dejando entrever que, si algún día se casan, será una ceremonia sencilla y reservada.