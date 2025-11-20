Miss Universo 2025: horario y cómo ver EN VIVO la final del certamen con la peruana Karla Bacigalupo

El Perú está representado por Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025. Foto: Instagram

Hoy es la gran final del Miss Universo 2025. Te detallamos cómo y dónde podrás ver la participación de la representante peruana.

La edición 74 del Miss Universo entró en su etapa más emocionante, reuniendo a más de 110 participantes que lucharán por llevarse la corona que dejará la danesa Victoria Kjaer Theilvig. Las candidatas ya se encuentran listas y los seguidores del certamen esperan una competencia reñida y llena de sorpresas.

Desde Tailandia, país anfitrión este año, las concursantes afinan cada detalle para una gala que incluirá tres momentos importantes: el desfile en traje de baño, la presentación en gala y la tradicional pasarela de trajes típicos. Este último segmento es uno de los favoritos del público por su creatividad y la forma en que muestra la identidad cultural de cada país.

Karla Bacigalupo representa al Perú en el Miss Universo 2025

El Perú está representado por Karla Bacigalupo, quien ha llamado la atención desde su llegada. Según la descripción del Miss Universo, “una defensora y guionista, Karla combina creatividad, liderazgo y servicio para animar a las mujeres en todo el Perú a través de la narración, empoderamiento y educación. Representa a su país con coraje, resistencia y un compromiso con amplificar las voces que a menudo se pasan por alto”. Su perfil ha generado expectativa entre los fanáticos.

Uno de los momentos más resaltantes para Karla se dio durante la ronda preliminar, cuando pisó el escenario en la competencia de Traje Nacional. Esta etapa, considerada una de las más espectaculares del concurso, permitió que la peruana demostrara seguridad y una propuesta visual sólida ante millones de espectadores.

La presentación de Karla Bacigalupo no pasó desapercibida y rápidamente recibió aplausos del público. Su traje, cargado de elementos andinos y simbolismo cultural, resaltó sobre el escenario y reforzó el orgullo que muchos peruanos sienten al verla competir. Su energía e imponente presencia la han posicionado como una de las favoritas rumbo a la gran final.



(Foto: Instagram)

¿Dónde y cómo ver la final del Miss Universo 2025?

La competencia se realizará en el Impact Challenger Hall, un enorme centro de eventos ubicado en Pak Kret, dentro de la provincia de Nonthaburi. Este recinto es conocido por ser uno de los más grandes e impresionantes de todo el sudeste asiático, ideal para recibir un espectáculo de esta magnitud.

En Tailandia, la gala dará inicio el 21 de noviembre a las 8:00 a. m. (hora local). Sin embargo, por la diferencia horaria, los peruanos podrán ver la transmisión la noche anterior, alrededor de las 20:00 horas del 20 de noviembre.

Para el público de Latinoamérica, la emisión oficial estará a cargo de Telemundo. Además, el certamen podrá verse en el canal de YouTube de Miss Universo y a través de distintas plataformas de streaming vinculadas al evento.