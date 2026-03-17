Natalie Vértiz envió sorpresivo mensaje a Yaco y Ethel por su programa 'La Granja VIP'

Natalie Vértiz le envió un emotivo mensaje a Yaco y Ethel Pozo. (Foto: Natalie Vértiz/ Instagram - CRP)

¡Borrón y cuenta nueva! Natalie Vértiz sorprendió a sus fans al enviar un peculiar mensaje a Yaco y Ethel durante el estreno de 'La Granja VIP'.

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo estrenaron su programa 'La Granja VIP' por Panamericana Televisión. El programa tuvo una excelente acogida y Natalie Vértiz no dudó en enviarles un mensaje a esta dupla que estuvo alejada durante años.

Natalie Vértiz les dedicó singular mensaje a Yaco y Ethel

Desde que se anunció el regreso de Yaco y Ethel Pozo a las pantallas de televisión, Natalie Vértiz ha señalado que no tiene ningún problema con la hija de Gisela Válcarcel; sin embargo, en medio del estreno de 'La Gran VIP', la modelo se animó a enviarles un mensaje.

"Gran dupla, Yaco y Ethel. (...) A romperla, chicos", escribió la exintegrante de 'Esto Es Guerra' en una historia de Instagram. De esta manera, la joven demostró que las diferencias que tuvo con la conductora de 'La Granja VIP' quedaron atrás.

"El mejor, mi amor! A romperla como siempre", escribió Natalie, quien mostró lo emocionada y orgullosa que está de su esposo. Recordemos que Yaco regresa al 'prime time' tras conducir 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'.

(Foto: Natalie Vértiz/ Instagram - CRP)

¿Natalie Vertiz y Ethel Pozo ya limaron las asperezas?

Durante la conferencia de prensa, Yaco Eskenazi reveló que Natalie Vértiz y Ethel aún no se han encontrado, pero que él logró ver al esposo de la hija de Gisela. Según la conductora de 'La Granja VIP', la relación entre los cuatro no ha cambiado a pesar del distanciamiento que tuvieron.