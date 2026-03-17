Samahara Lobatón vivió un TENSO momento en su primer día en 'La Granja VIP'

Samahara Lobatón vivió un momento tenso en 'La Granja VIP'. (Foto: 'La Granja VIP')

La hija de Melissa Klug protagonizó un explosivo momento en 'La Granja VIP' y sorprendió a sus compañeros. ¿Qué pasó con Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón sorprendió al protagonizar un tenso momento durante su ingreso a 'La Granja VIP'. La hija de Melissa Klug llegó con la intención de llevarse el premio de 100.000 soles, pero su primera noche estuvo marcada por la polémica.

Samahara Lobatón vive momento de tensión en 'La Granja VIP'

Desde el inicio, Samahara se mostró decidida a destacar en la competencia. Sin embargo, su carácter salió a relucir rápidamente luego de un brindis con los demás participantes, cuando se generó un conflicto con la producción del programa.

El problema surgió al momento de organizar las habitaciones. Según se pudo ver, la influencer se habría quedado sin una cama para dormir debido a una aparente desorganización, lo que desató su molestia frente a todos.

En medio de la tensión, Samahara elevó el tono de voz y exigió una solución inmediata. "¿Pueden traerme mis cosas?", se le escuchó decir visiblemente incómoda, mientras cuestionaba la distribución de los espacios y la cantidad de personas asignadas por habitación.

(Video: La Granja VIP/ Ric La Torre)

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Tras el altercado, algunos participantes aseguraron que la joven no regresó al lugar, lo que generó incertidumbre sobre su continuidad en el reality. "Habían gritos, ya Samahara no volvió a entrar", comentaron los participantes.

Por su parte, Mónica Torres y Patty Lorena reflexionaron sobre la situación y señalaron que la influencer podría haber atravesado un momento emocional difícil al extrañar a sus hijos, lo que habría influido en su reacción durante la primera noche del programa.