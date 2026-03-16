Nicola Porcella no resistió los golpes y terminó noqueado en su pelea de box

Nicola Porcella fue derrotado por Aldo de Nigris en el segundo round. (Foto: Ring Royale)

Nicola Porcella fue duramente golpeado por Aldo de Nigris. El peruano quedó inconsciente por unos segundos tras recibir potente derechazo.

Nicola Porcella vivió una dura noche en su debut en el boxeo de celebridades de 'Ring Royale', realizado en la Arena Monterrey. El peruano cayó noqueado ante el mexicano Aldo de Nigris en un combate que generó alta expectativa entre sus seguidores.

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Nicola Porcella terminó noqueado y el video es viral en redes sociales

La entrada de Nicola al ring fue uno de los momentos más comentados de la noche. El actor apareció junto a Wendy Guevara; el mix musical que utilizó incluyó el tema Contigo Perú, además de la icónica música de 'The Undertaker 'y 'El Mariachi', canción relacionada con la película protagonizada por Antonio Banderas.

El combate comenzó con intensidad y fue Nicola Porcella quien arrancó el primer round mostrando mayor iniciativa. Sin embargo, su rival respondió rápidamente y no tardó en imponer su fuerza dentro del ring, generando momentos de tensión entre los asistentes al evento.

Durante el enfrentamiento, Aldo de Nigris logró conectar varios golpes que terminaron enviando a Porcella al piso. La árbitra observó la situación y siguió de cerca el desarrollo del combate mientras evaluaba las condiciones del peruano para continuar.

En el segundo round, el mexicano incrementó la presión y lanzó una serie de golpes contra Nicola. Aunque el exchico reality intentó responder con algunos ataques, sus movimientos fueron escasos frente al dominio que mostraba su contrincante.

(Video: OhFanny0/ Tik Tok)

Aldo de Nigris logró noquear a Nicola Porcella en el segundo asalto, lo que llevó a la árbitra a detener el combate y declarar el nocaut. El resultado generó diversas reacciones entre los cibernautas.