¡No lo veas Alejandra Baigorria! Said Palao fue captado junto a misteriosa mujer en Argentina

Said Palao fue ampayado bailando cariñosamente con una joven en Argentina. (Foto: Alejandra Baigorria/ Instagram - Magaly TV La Firme)

Las cámaras de 'Magaly TV La Firme' grabaron a Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria, bailando cariñosamente con una joven en Argentina.

Said Palao y Alejandra Baigorria se mostraban como una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Además, no dudaban en mostrar su amor en las diferentes redes sociales, pero este ampay anunciado por Magaly Medina removerá su matrimonio.

Said Palao es ampayado con misteriosa joven

El programa de la 'Urraca' mostró un video que involucra a Mario Irivarren, Said Palao y 'Pato' Parodi. En las imágenes se puede ver a los jóvenes bailando junto a mujeres en un yate; esto sucedió cuando estaban en Argentina.

Se puede ver que uno de los jóvenes le da un beso a una de las muchachas, pero se desconoce si es Mario Irivarren o Said Palao. Hasta el momento, el integrante de 'Esto es Guerra' y su esposa no se han pronunciado sobre el ampay de 'Magaly TV La Firme'.

(Video: Magaly TV La Firme)

Hace algunos meses, los esposos revelaron que este año esperan convertirse en padres; por ello, han iniciado un tratamiento. Alejandra Baigorria aseguró que están viviendo una etapa única en su matrimonio.

Otro personaje que también aparece en el ampay es 'Pato' Parodi, quien también se mostró cariñoso con una de las mujeres que estaba en el yate. Al parecer, este ampay fue grabado este fin de semana, ya que el chico reality viajó a Argentina.