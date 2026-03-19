Pamela Franco fulminó a Christian Domínguez por filtrar información contra su hija mayor

Pamela Franco se dirigió fuerte contra Christian Domínguez. Foto: captura YouTube

Pamela Franco sí cree que Christian Domínguez filtró información de Camila. Ante ello, tuvo duras palabras para su expareja.

Pamela Franco decidió pronunciarse luego de la difusión de unos audios en el programa ‘Magaly TV, la firme’, en los que se menciona a Christian Domínguez y una presunta filtración de información relacionada con su hija mayor. La cantante no ocultó su molestia y cuestionó duramente la actitud del padre de su pequeña, dejando claro que se trata de un tema muy delicado para ella.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre Christian Domínguez?

“Yo no soy la mamá de Camila, pero soy la mamá de su otra hija. Me indigna, de verdad que tengo mucha cólera. (…) No todo es verdad en esos audios porque están bien acomodados a conveniencia de, pero hay cosas de la época donde la nena vivía conmigo que solo él y yo sabemos”, afirmó Pamela Franco dejando entrever que hay información privada que no debió hacerse pública.

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Pamela Franco también habló del impacto personal que esta situación le ha generado, señalando el dolor que siente al ver expuesta su intimidad. En ese sentido, confesó que le afecta haber tomado la decisión de formar una familia con él, pues no esperaba atravesar este tipo de situaciones.

“Nadie quiere destruir a nadie, él es el papá de mi hija y no saben el dolor que yo tengo de haber escogido, porque sí lo escogí, de saber que es capaz de hacer eso (contarle infidencias a Norka Ascue). Me salió un TikTok donde veía a la tipa esta diciendo cosas que solamente él y yo lo sabíamos, porque ni siquiera lo sabía su actual pareja. Le dije, no seas tan desgraciado, no te pases. Yo sabía que esa era su manera de operar porque me hizo lo mismo con otra vocera”, expresó Pamela Franco.



(Foto: Q'Bochinche)

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Norka Ascues se disculpó con Camila, hija de Christian Domínguez

Norka Ascue pidió disculpas públicamente a Camila, la hija mayor de Christian Domínguez, luego de la controversia causada por sus comentarios sobre la menor. En su intervención en el programa Chimi Churri, la cantante reconoció que sus palabras surgieron por la frustración y la presión del momento. “Que me disculpe por la forma en que me expresé. También a su mamá, que me perdone públicamente, porque fue la calentura del momento”, señaló entre lágrimas.