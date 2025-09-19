Patricio Parodi y el sorprendente comentario que soltó: ¿se lo mandó a alguien en especial?

‘Pato’ sorprendió con tremendas declaraciones. (Fuente: redes sociales)

Patricio Parodi no se guardó nada y se mandó con todo. Mensaje estaría dirigido para una persona en especial.

Patricio Parodi volvió a la escena del streaming a través de su cuenta oficial en Kick, sorprendiendo a sus seguidores con un extenso mensaje dedicado a las mujeres y a la dinámica de las relaciones románticas en la actualidad.

El popular chico reality abrió su transmisión compartiendo un video en el que un hombre expresa la necesidad de responsabilidad emocional por parte de las mujeres al momento de iniciar un romance. “Los hombres también necesitamos sentirnos deseados, no somos máquinas de dar, de tirar ganas y validación sin esperar nada a cambio”, dice el mensaje difundido por Parodi.

Tras reproducir el video, Patricio reflexionó sobre esta realidad y llamó a que las mujeres se animen a tomar la iniciativa en las relaciones. “Quien quiere, busca. No por ser hombre, tiene que buscar el hombre. Hoy en día, se dice que si tú eres el hombre y no estás interesado o no estás detrás de la mujer, te llaman ‘princeso’”.

Luego, agregó lo siguiente: “¿Por qué? ¿Por qué estaría mal que la mujer dé el primer paso, que la mujer escriba, que proponga planes? Si hay hombres que no lo hacen, automáticamente los llaman ‘princesos’. Entonces yo soy un ‘princeso’”.

Además, Patricio Parodi confesó que en ocasiones siente que las mujeres lo utilizan y lo ven como un objeto. “Me ven como un pedazo de carne. A veces se olvidan que soy humano, que tengo sentimientos, que tengo mi corazoncito de pollo”, expresó el influencer.

Finalmente, el joven declaró que ha sido víctima de la inteligencia artificial, en referencia a los videos recientes donde aparece en fiestas con diferentes mujeres. “Me generan videos con IA, la IA hoy en día está terrible, terrible, terrible”, concluyó.

